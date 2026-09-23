美軍F-16德國墜毀　機師彈射逃生　同款型號不足一週接連出事

美軍一架F-16戰機周二（9月22日）在德國西部斯潘達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base）附近墜毀，機師彈射逃生受傷，是不到一週內第二架失事的美軍F-16。



據《紐約郵報》（New York Post）22日報道，基地發言人稱這架造價6,000萬至8,000萬美元（約4.68億至6.24億港元）的戰機降落時墜毀。事發於美東時間上午8時30分左右，四架戰機訓練中一架出事，其餘轉飛拉姆施泰因（Ramstein）的機場。市長托姆森（Birthe Thomsen）稱目睹戰機快速下墜、冒出大量黑煙。

美軍一架F-16戰機9月22日在德國西部斯潘達勒姆空軍基地附近墜毀，機師彈射逃生受傷。（影片截圖）

此前德州空中國民警衛隊第149戰機聯隊一架F-16於9月17日在密歇根州大特拉弗斯縣（Grand Traverse County）墜毀，機師彈射逃生送院。當局一度以可能泄漏危險化學品為由，向方圓近2公里民眾發出疏散令。有飛行員曾向空管發出求救訊號，認為戰機可能遭鳥擊，惟肇因未定，軍方正調查。

斯潘達勒姆基地駐美國空軍第52戰鬥機聯隊，約有20架F-16及5,000名軍職、文職人員與家屬。地區當局稱暫無法交代事故情況。