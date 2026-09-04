烏克蘭空空導彈嚴重短缺　美國供應不足空有F-16戰機要用航砲迎敵

【軍事】據美國「戰區」（The War Zone，TWZ）網站報道，近期一名烏克蘭空軍高級指揮官在接受媒體採訪時透露，烏空軍F-16戰機正面臨「空空導彈嚴重短缺」這一困境，以至於一些晝間防空任務中甚至不得不完全依賴機炮攔截俄羅斯目標，導彈的缺乏也意味著烏軍現有的武器庫存正處於一種「配給制」狀態。



這反映出目前烏空軍F-16機隊日常作戰的一些真實情況：

雖然飛機隨時待命，飛行員也做好了戰鬥準備，但烏克蘭已經無法為這些飛機準備足夠的導彈。



Newsmax記者謝爾比懷爾德（Shelby Wilder）在他的報道中提到，烏克蘭空軍可能會「隨時緊盯援助導彈運進烏克蘭」，甚至到了按照小時乃至分鐘等待其送至飛機所在地，烏克蘭人關心的是導彈能否準時送到，以應對俄羅斯的下一次大規模空襲。

F-16「戰隼」戰機 。（美國空軍官網）

呼號「幽靈」（Phantom）的烏空軍第107聯隊指揮官向媒體證實了嚴重缺乏導彈這一消息，他表示，任何飛機沒了武器都將變得無用。作為烏克蘭最早獲取到的西方製造戰機，F-16自2024年以來承擔了相當繁重的作戰任務，特別是應對俄羅斯持續發起的空襲行動，它們不僅用於攔截自殺式無人機、巡航導彈，還要與俄軍作戰飛機交戰以及執行對地面目標的攻擊。

「幽靈」稱，當前的首要目標是攔截巡航導彈，並保護烏境內重要目標免遭俄羅斯自殺式無人機的攻擊，射程較遠的AIM-120和較近的AIM-9都被用於攔截這些空中威脅，但最新的消息顯示，它們已經成為了某種「緊俏資源」，其供應情況決定了戰機出動能執行的任務。不過，「幽靈」對F-16戰機本身相當滿意，他表示，相對於烏軍原有的蘇-27、米格-29等戰機，完全是一種全新的「技術飛躍」。

F-16本身還安裝了一門M61A1「火神」20毫米6管航炮，但使用航炮與發射導彈攔截存在本質不同，存在獨有的風險，比如使用航炮攔截「低、慢、小」目標時，這一危險在夜間尤甚。最遲在去年，烏軍就已經嘗試使用F-16進行航炮攔截，2025年5月烏空軍曾宣佈，一名飛行員在夜間成功攔截三個空中目標後，因導彈耗盡使用機炮射擊第四個目標時「飛機發生故障」墜毀，飛行員跳傘逃生。

理論上來說，烏空軍還可以使用名為「先進精確殺傷武器系統Ⅱ」（APKWS Ⅱ）的70毫米激光制導火箭彈，這種武器號稱也可用於攔截無人機、亞音速巡航導彈且成本更低。

總之「幽靈」在採訪中特別呼籲，對烏克蘭增加空空導彈以及地空導彈攔截彈的援助力度，稱烏克蘭需要更多防禦武器，包括「愛國者」防空攔截彈、AIM-9和AIM-120空空導彈，僅僅援助更多的飛機是不夠的，可持續的彈藥儲備才是維持飛機作戰能力的關鍵。

烏克蘭空軍F-16發射AIM-9「響尾蛇」飛彈，畫面中的這架F-16採用了獨特的全「響尾蛇」掛載。（烏克蘭空軍官方視訊擷圖）

烏克蘭空軍的彈藥困境，只是近期美國全球彈藥儲備危機的一個縮影，最初是「愛國者」攔截彈大量消耗，卻沒有足夠的產能填補庫存，反映在烏克蘭戰場上就是其攔截彈道導彈的能力明顯受限，而如今這一危機似乎已經向更基礎的彈藥類別蔓延——比如F-16所需的空空導彈。這些顯然並不只是烏克蘭一家所造成的，今年初美以主動挑起中東戰事的大量消耗、以及全球範圍內對先進防空武器水漲船高的需求都共同嚴重加劇了問題的嚴重性，而糟糕的武器彈藥產能跟不上消耗速度，導致本就稀少的彈藥在全球範圍進一步被稀釋。「幽靈」對此表示：

（美國）至少應該努力增加產量，或者至少讓烏克蘭能在本國或是就近的歐洲國家生產。

另一方面，急需AIM-9與AIM-120的還不止烏空軍的F-16，一些地面防空系統也使用這兩種彈藥，特別是NASAM防空系統發射的就是AIM-120，這無疑使這些空空導彈「粥少僧多」的情況更加嚴重。

除喊話西方加大力度援助對空彈藥、乃至於向烏克蘭轉讓相關生產技術以擴大產能外，「幽靈」還提出了另一種「源頭解決」的建議，呼籲美歐進一步擴大對俄製裁，切斷「俄羅斯獲得關鍵零件的渠道」，這樣就能阻止俄羅斯使用從國際上獲取的兩用或民用部件生產導彈、無人機，以減輕烏克蘭所面臨的空襲壓力。

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