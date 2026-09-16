泰國淫僧｜美魔女被揭為通緝犯　前弟子察覺異樣　匿名檢舉成關鍵

泰國大城府「佛陀沙旺寺」（Wat Phutthaisawan）前住持阿贊初（Atichot Thanprasert）與女信徒蓬雅薇（Punyavee Rungreung）的性醜聞持續延燒，曾是阿贊初弟子的調查人員也透露，早在案件曝光前就察覺2人互動異常。此外，警方進一步追查蓬雅薇的身份，竟發現她早在2020年就因涉嫌製造、販售不合格化學肥料遭法院發布逮捕令，多年來一直未到案，成為在逃通緝犯。



前住持涉財務問題 逾7億泰銖遭追查

綜合泰媒報道，66歲的阿贊初過去曾擔任算命師及靈媒，後來成為寺廟的住持。47歲的蓬雅薇被譽為美魔女，曾是大學啦啦隊員。

美魔女名媛「愛姐」驚爆是「多年通緝犯」：

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警方目前查出與阿贊初相關的資產約4.98億泰銖（約1.17億港元），蓬雅薇涉及的財務金額約2.1523億泰銖（約5,100萬港元），2人合計超過7億泰銖（約1.65億港元）。

不過，警方強調，這些資產並不等同於遭竊資金，目前具體懷疑涉及寺廟資金流失的金額約9200萬泰銖（約2,200萬港元），調查人員正追查捐款、銀行轉帳、黃金及房產等。

性行為畫面曝光 橘色餐桌成焦點

警方表示，阿贊初與蓬雅薇早在2007年就認識，但阿贊初稱，2人的性關係約在2年前才開始。警方後來取得寺內監視器畫面，發現2人在不同日期、不同地點多次親密互動。

警方最初取得2段影片，日期分別為2026年4月5日及7月17日，之後更多相關畫面流出。影片拍到2人在廚房及微波爐附近親密，蓬雅薇在不同畫面中穿著不同衣物，顯示相關行為並非單一事件。

兩人親密互動影片在社媒瘋傳：

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其中一段在社群廣為流傳的畫面顯示，阿贊初清晨坐在一張橘色圓桌旁用餐，蓬雅薇之後進入房間，2人接着親吻、擁抱，並在原本用於用餐的桌上發生性行為。

前弟子早察覺異狀 匿名舉報成破案關鍵

警方最初接獲相關消息時十分謹慎，負責調查的克里薩達過去曾是阿贊初的弟子，起初也難以相信這位以沉穩形象示人的高僧會涉及相關醜聞。因此，警方將調查控制在極小範圍內。

調查期間，克里薩達曾親自觀察阿贊初與蓬雅薇互動，發現2人的親密程度似乎異於一般僧侶與女性信徒的往來。到了8月25日，警方再次收到匿名舉報，舉報者並提供1支隨身碟，裏面存有照片、影片及其他資料。

警方中央調查局後來表示，提供線索的人包括阿贊初過去的弟子，他們因注意到阿贊初的行為而私下向警方反映。資料不僅讓警方深入調查2人的關係，也進一步牽出寺廟財務問題。

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