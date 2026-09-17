泰國連環殺手比「開膛手傑克」狠？8年奪逾15命　還揭警辦案不力

2015年到2023年間，泰國各地頻頻傳出離奇命案。受害者大多是女性，而且因為沒有外傷，死因幾乎清一色被判定是心臟麻痺。只是最後一位死者的家屬，因為不相信年僅32歲、還要努力賺錢養孩子的家人會突然暴斃，所以找來私家偵探追查，沒想到意外發現，這竟然是涉及15條人命的連環殺人案。



32歲媽媽離奇死亡

2023年，泰國一名年僅32歲、育有一子的女子Koy，突然暴斃在湄公河畔。警方一度以心臟衰竭方向調查，家屬卻因她的隨身物品全數消失，始終不相信死因。沒想到，家人找來私家偵探追查，竟意外揭開一樁震驚泰國的連環殺人案，受害者至少15人，且死者多為女性。

2023年，年僅32歲的泰國女子Koy，突然暴斃在湄公河畔。（YouTube@TVBSNEWS01‬）

死者家人請來私家偵探調查，不僅找到真兇，也揭開一樁震驚泰國的連環殺人案：

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生性活潑、充滿活力的Koy，2023年被發現陳屍湄公河畔。姐姐接獲熟人傳來的警局不明身分遺體照片，拉開拉鍊確認後，才發現死者竟是自己的妹妹。當時泰國警方認為，Koy身上沒有傷口或瘀青，可能是自然死亡，也不排除自殺，甚至一度朝心臟衰竭方向結案。

然而，Koy的媽媽始終無法接受，「我不相信她是死於心臟衰竭。」她指出，女兒的包包、手機等隨身物品全都不見了，質疑如果真的是心臟病發，怎麼會連這些東西都消失？家屬要求進一步解剖，結果意外發現，Koy體內竟驗出氰化物。

氰化物下毒偽裝「心臟麻痺」

毒物專家指出，氰化物會阻斷細胞取得及使用氧氣的能力，患者可能出現四肢僵硬、失去運動功能，最後陷入昏迷。由於氰化物可能讓死者呈現類似自然死亡的表現，成為案件追查的重要線索。

私家偵探追查畫面發現，Koy並不是獨自前往案發地點，同行還有一名女子。（YouTube@TVBSNEWS01‬）

畫面中的女子成為破案關鍵，而Koy的姐姐也認出對方身分，「這個人名叫Am。」只是，知道名字不代表找得到人。家屬決定透過媒體尋找線索，沒想到竟因此發現，還有其他女子也曾經歷類似的死亡。

追查「互助會」揭連環殺人案

調查發現，受害者最早可追溯至2015年，包括35歲的B、39歲的Noi，以及38歲的Poo等人。她們多數是女性，死亡原因也被認為與心臟麻痺有關。泰國資深記者Pravit Rojanaphruk指出，這些不再只是單獨的死亡個案，而是連環殺手所為。

私家偵探發現，互助會的倒會風波，可能引發殺機。（YouTube@TVBSNEWS01‬）

私家偵探順著受害者的人際關係追查，最後發現，案件竟與泰國民間盛行的「跟會」有關。「跟會」是一種民間互助儲蓄方式，參與者定期繳款，再依約取得一筆資金。對於缺乏現金、又難以取得銀行貸款的人來說，這是籌措資金的管道。泰國國家發展管理學院教授Piriya Pholphirul表示，泰國家庭債務攀升，薪資水準不足以應付開銷，沒有穩定收入或抵押品的人，通常難以獲得貸款。

而「跟會」參與者多為女性，不少人也曾有被倒會的經驗。Koy的姐姐透露，妹妹因為跟會回報高而加入，卻曾抱怨有很多人騙錢。

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Am曾兩度下毒 唯一活口揭露真相

沿着「跟會」這條線，調查人員找到這場連環命案中的唯一活口Pla。她表示，Am曾經兩度試圖殺害她，但她幸運活了下來。某次，Am拿草藥給她吃，因為平時就常拿草藥給她，Pla沒有多想，沒想到不到10分鐘，便開始感到呼吸困難。

隨着證據逐漸拼湊，警方終於鎖定Am。泰國國家警察副總長Surachate Hakparn表示，Am疑似因賭博成癮，在標會中借錢，當債主上門討債、卻無力償還時，便選擇殺人滅口。

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至少15人遇害 泰國辦案效率遭質疑

這宗案件目前至少涉及15名受害者，犯案手法高度相似。警方認為Am殺害14或15人，但獨立調查員Rapee則認為，實際受害者可能超過30人。Surachate更表示，Am殺害的人數，甚至超過「開膛手傑克」、「黃道十二宮」與BTK殺手。

然而，這一歷時8年的連環命案，最終竟是靠家屬與私家偵探追查，才逐步揭開真相，也引發外界對泰國警方辦案效率的質疑。

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