泰國男赴前女友約被設局　慘遭10蒙面男圍毆扒光　強迫性交還拍片

泰國南部博他侖府（Phatthalung）驚傳駭人案件！一名27歲男子聲稱，分手約2個月的前女友以「談錢」為由約他到偏僻道路見面，沒想到抵達後竟遭約10人包圍，不僅被集體毆打、強迫脫光衣服，更被迫對其中一人進行性行為，過程還遭拍攝。男子最後趁機全裸逃離現場，跑到附近民宅求救，目前警方已介入調查。



前女友約到偏僻道路 遭圍毆、扒光衣服 全裸逃命求救

事件發生於9月14日晚間約10時50分，地點位於博他侖府直轄縣（Mueang Phatthalung）Tha Khae地區一處灌溉渠道旁道路。

據男子向警方表示，他與前女友約在2個月前分手，但雙方仍保持聯絡。案發前，前女友突然聯繫他，聲稱想見面討論金錢問題，並將地點約在Wat Tha Khae寺廟後方一條人煙稀少的道路。男子依約抵達後，卻發現現場出現數名戴著帽子、口罩遮臉的人。他聲稱，自己隨後被迫繼續駕車深入岔路，沒想到裡頭還有另一批人及多輛車等待，涉案人數合計約10人。

男子指控，這群人隨後一擁而上毆打他，並強迫他脫掉全身衣物，接著更逼迫他對其中一名男子進行性行為，過程還被人拿手機錄影。結束後，他又遭到第二波毆打，手機及身上的現金也疑似遭人拿走，最後被丟在路邊。

男子趁對方離開後逃離現場，在全裸狀態下跑到附近一處正在施工的房屋求救。當地居民發現後先拿衣服讓他穿上，接著通知村長、警方及救援人員到場。救援人員發現男子頭部有傷，身體多處腫脹，整個人受到明顯驚嚇，經過初步處置後被送往博他侖醫院治療。

警方目前正在蒐集資料、調閱相關證據，追查男子所稱約10名涉案人士的身分，同時釐清前女友在整起事件中的角色，也正調查財物是否確實遭到搶走。截至9月15日，警方尚未對外宣布有人被捕或遭到起訴。

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