Kate Beckinsale接連喪親暴瘦遭網暴　IG清空絕望喊「我放棄了」

荷里活女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）近年憑電影、《妖夜尋狼》、《珍珠港》走紅，日前突然清空社群所有的照片，個人頁面只留下黑底白字「掰（bye）」，接著在限動發出一張停車場出現彩虹的照片，並寫著「恭喜，你們贏了，我放棄了！」迅速引起粉絲與外界關注。



姬蒂碧金莎曾公開透露，自己長期受到創傷後壓力症候群（PTSD）影響生活，先前也曾因網路上批評她身材及體重的言論，親上火線公開說明自己近年經歷的重大變故，包含5歲親眼目睹父親心臟病發驟逝，又經歷繼父離世，母親在癌症病痛中離開，她表示這些創傷陸續反映在她的身體上，體重下降與失去食慾就是最明顯的症狀。

姬蒂碧金莎Kate Beckinsale體重驟減後的相片（Tiktok@kate..beckinsale）

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她透露，自己5歲時就親眼目睹當時31歲的父親因心臟病發驟逝，之後又經歷繼父離世，母親則因癌症在痛苦中過世。面對至親接連離去，她曾表示，這些經歷帶來的創傷與哀傷也反映在身體狀況上，包括體重下降及失去食慾，而經歷過驚悚、恐怖及暴力畫面的患者，相關記憶並非只會出現在夢境中，有時甚至在眨眼或閉上眼睛的短暫瞬間，也可能再次浮現。

姬蒂碧金莎的Instagram目前已清空（IG@katebeckinsa）

而針對許多網友針對她的外貌批評，姬蒂碧金莎曾公開表示不理解，為何有人會選擇對正在承受痛苦的人惡言相向，如今她清空社群所有照片，又留下「掰」、「我放棄了」看起來有些決絕地文字，令粉絲格外擔心，而她的經紀團隊目前尚未對外回應。

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