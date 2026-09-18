Kim Kardashian爆罹「食道炎」送醫　撞亡父癌逝病因　恐重蹈悲劇

美國真人秀《卡戴珊家族（The Kardashians）》第8季預告片於9月17日曝光，金卡戴珊（Kim Kardashian）在片中親口透露自己罹患食道炎，沒想到一旁的人隨即聯想到她已故父親羅伯特卡戴珊（Robert Kardashian）的病史，讓這段對話瞬間變得格外沉重。



隨後畫面更曝光金卡戴珊身穿病人服躺在病床上，以及被推進手術室接受治療的場景，讓家族成員的情緒也受到影響。

金卡戴珊Kim Kardashian親口透露自己罹患食道炎（《卡戴珊家族（The Kardashians）》預告片截圖）

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金卡戴珊為何特別在意這次食道炎？

根據Hulu釋出的預告片內容，金卡戴珊在化妝時對著鏡頭表示：「我得了一種叫食道炎的病。」一旁的人隨即追問：「妳父親不就是因為這個過世的嗎？」她則淡淡回答：「對。」根據梅約診所（Mayo Clinic）資料，食道炎是食道組織發炎的疾病；金卡戴珊的父親羅伯特卡戴珊（Robert Kardashian）則於2003年因食道癌去世，享年59歲。

羅伯特卡戴珊Robert Kardashian（X@PicturesFoIder）

家族後續也協助成立 UCLA 羅伯特卡戴珊食道健康中心，以紀念父親。此次金卡戴珊在節目中公開自己的健康狀況，也因此再次牽動家族過往的相關回憶。

姬絲珍娜看到女兒病況忍不住哽咽！

這並非金卡戴珊第一次在節目中公開健康相關話題，過去她也曾在鏡頭前記錄自己得知罹患腦動脈瘤的過程。此次第8季預告中，母親姬絲珍娜（Kris Jenner）看到女兒的病況後忍不住哽咽表示：「我沒辦法，這讓我想哭。」除了金卡戴珊的健康話題外，預告也帶到姊妹間的家庭摩擦，以及簡度珍娜（Kendall Jenner）否認與卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）傳出戀情的橋段。《卡戴珊家族》第8季確定於10月8日在 Hulu 與 Disney+ 上線，金卡戴珊此次健康狀況的完整內容也將隨新一季節目正式揭曉。

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