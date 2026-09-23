美共和黨人憂慮中期選舉選情　與特朗普切割　籲儘快結束伊朗戰爭

美國將於11月3日舉行中期選舉，共和黨人普遍憂慮伊朗戰爭引發的高通脹將拖累他們的選情。多名共和黨人近日接連與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的立場切割，公開呼籲儘快結束與伊朗的戰爭。俄亥俄州（Ohio）參議員赫斯特德（Jon Husted）近日表示：「（伊朗）戰爭必須盡快結束，這樣我們才能降低汽油價格。」



《政治報》（Politico）9月23日報道，競逐艾奧瓦州（Iowa）參議員的共和黨候選人欣森（Ashley Hinson）日前試圖與特朗普發動的伊朗戰爭保持距離。

2026年6月26日，美國華盛頓，艾奧瓦州的共和黨參議員欣森（Ashley Hinson）在一個公開場合發表講話。（Reuters）

她在網上發文表示：「艾奧瓦州民眾正承受經濟壓力，他們不應該為伊朗戰爭買單，無論是在加油站還是在超市收銀台。」

在密歇根州競逐參議員的共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）其後也發表類似言論：「與伊朗的戰爭必須結束，而且要盡快結束。密歇根州的家庭等不起。我們現在能做的就是：暫時禁止柴油出口。美國的能源應該首先保障美國家庭的利益。」

赫斯特德之後的言論呼應上述兩位黨友的立場，這代表他與其他共和黨人正面臨解決油價上漲問題的壓力。

由於選民持續將當前的高通脹與伊朗衝突導致的高生活成本歸咎於特朗普，多位共和黨候選人正嘗試與特朗普保持距離。

赫斯特德在採訪中表示，他仍然認為伊朗需要與特朗普達成協議以結束衝突，但他補充說：「我不認識任何不希望戰爭結束的人。」

報道指，赫斯特德正面臨與前民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）的激烈競爭，布朗投入了數百萬美元的競選資金，最近進行的民調顯示他稍微領先。

共和黨高層與參議院內的共和黨人皆表示，俄亥俄州參議員的席位是他們保住參議院控制權的首要關注點之一。