馬克龍聯大發言籲守護多邊主義　法媒：與特朗普發言成鮮明對比

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）9月22日（周二）在聯合國大會發表卸任前的最後一次演說，馬克龍表示雖然有人聲稱加沙已實現和平，但人道主義走廊尚未建成。馬克龍這番話明顯在反駁美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）過往的言論。馬克龍同時呼籲各國恪守多邊主義（multilateralism），避免國際社會走上叢林法則（law of the jungle）的道路。



馬克龍在發言中表示，世界面臨一個嚴峻的選擇：「我們是想回到弱肉強食的叢林法則時代，還是想生活在一個文明的國際社會中？」

馬克龍反駁加沙已實現和平的言論：

他在聯合國大會上發表演說時指出，法國致力於聯合國本身，並致力於復興多邊主義，以「共同應對挑戰」。

馬克龍列舉了一系列危機和戰爭，並宣稱：「我們絕不屈服於失敗主義。」

他表示，國際法並非描述現實，而是界定可接受行為的界線。他還補充說，20世紀被遺忘的教訓在當前這波「工業化」戰爭罪行和新野蠻時代中顯露無遺。

馬克龍痛心地指出：「日內瓦公約正被瓦解」，並列舉了蘇丹的法希爾事件和加沙地帶的破壞等一系列人道主義危機。但他強調，「沒有正義就沒有和平」，法國將繼續支持國際法院（International Court of Justice）。

馬克龍強調：「我們絕不能接受某些人試圖建立的這種全新的有罪不罰秩序。」

此外，馬克龍重申支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並支持恢復霍爾木茲海峽的航行自由。

他也強調支持加沙和約旦河西岸的巴勒斯坦人民，指出儘管有人聲稱加沙已經實現和平，但人道主義走廊尚未真正建成。這番言論一出，贏得在場熱烈的掌聲。

世界報（Le Monde）同日報道時形容，馬克龍的發言與數小時前特朗普的發言形成鮮明的對比。

2026年9月22日，美國紐約，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

特朗普在發言中宣稱，在他的領導下，美國比以往任何時候都更加強大。美國將利用這種力量對抗敵人，保護美國的利益，禁止共產主義，拒絕全球控制，並始終捍衛美國的主權。