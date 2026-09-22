加拿大卑詩省就校園槍擊起訴OpenAI　涉未通報兇手用ChatGPT策劃

加拿大卑詩省（British Columbia）已在美國加州向OpenAI公司提出訴訟，起訴書指假如OpenAI事先警告當地執法部門，槍手曾使用ChatGPT策劃一宗校園槍擊案，這宗導致8人遇害的大規模槍擊事件本可避免。



《衛報》9月22日（周二）報道，卑詩省21日（周一）在三藩市聯邦法院提出訴訟，將OpenAI及其行政總裁奧特曼（Sam Altman）列為被告。訴訟要求賠償，用於資助該省在2月槍擊事件後的重建工作，並要求法院下令該公司改變牽涉處理旗下ChatGPT對話，可能引發暴力事件的的方式。

今年2月10日，卑詩省Tumbler Ridge鎮發生校園槍擊，包括槍手在內有九人喪生，其中大部分是兒童。槍手Jesse Van ⁠Rootselaar曾因與ChatGPT進行有關槍械暴力的對話而被OpenAI的安全團隊標記，但其後並未通知警方。

奧特曼事後發表一封給社區的信，表示他對OpenAI未能聯繫執法部門「深感抱歉」。訴訟稱，雖然奧特曼承諾進行改革，而卑詩省司法部長積極進行溝通，但奧特曼迄今並未兌現承諾。

訴訟還指，槍擊案發生的學校正在拆除，卑詩省被迫承擔重建學校、心理健康輔導以及槍擊案造成其他後果的費用。

OpenAI發言人Drew Pusateri稱，Tumbler Ridge槍擊案是一場「難以言喻的悲劇」。他表示 ：「OpenAI將繼續致力於與政府和執法官員合作，並繼續推進我們正在進行的安全工作。」

在卑詩省提出訴訟之前，已有30多名受害者家屬和其他受攻擊影響的人士在加州提出訴訟，指控OpenAI未及時阻止槍擊案發生。

據警方稱，事發當日，Jesse Van ⁠Rootselaar先在家中槍殺她的母親和繼兄，隨後在她曾就讀的學校槍殺了一名教育助理和五名12歲和13歲的學生。 18歲的Jesse Van ⁠Rootselaar隨後自殺身亡。

據訴訟文件顯示，Jesse Van ⁠Rootselaar與ChatGPT的互動最早於2025年6月被OpenAI公司標記。安全團隊成員建議報警，但奧特曼及其他OpenAI高層否決了他們的建議。訴訟文件引用槍擊事件發生後，OpenAI內部吹哨者向《華爾街日報》透露的細節。

2026年2月12日，加拿大卑詩省Tumbler Ridge鎮的一所學校發生致命槍擊事件兩日后，工人們在為遇難者搭建的臨時紀念場所周圍安裝圍欄。（Reuters）

報道指，雖然槍手的帳戶其後被OpenAI停用，但她隨後又註冊了一個新帳戶，並繼續利用該平台策劃襲擊。