美共和黨4議員籲特朗普政府發放對台資金　總額逾150億美元

美國四名議員周三（9月23日）呼籲政府恢復發放總額超過150億美元（1177億港元）的涉台國安援助。



知情人士告訴路透社，中國國家主席習近平預計在訪美期間，敦促美國總統特朗普停止對台軍售。

路透社報道，與特朗普同屬共和黨的四名參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）、科尼恩（John Cornyn）、穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和蒂利斯（Thom Tillis）致函國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長赫格塞思（Peter Hegseth），表達對資金課題的關切。

信件提及美國國務院未能推進國會為台灣撥款的3億美元（約23.5億港元）海外軍事融資項目、國防部未能落實10億美元（約78.4億港元）資金撥付，以及政府決定暫緩批准總額達140億美元（約1098億港元）的對台軍售案。

四名議員寫道，對於特朗普在與北京方面打交道時，將台灣形容為一個非常好的談判籌碼，他們深表關切。

2026年9月23日，中國國家主席習近平抵達美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地，準備對美國進行國事訪問。圖為特朗普在習近平主席身旁敬禮。 （Reuters）

美國國務院和美國國防部尚未回應路透社針對信件內容的置評請求。

魯比奧在紐約回應對台軍售提問時告訴記者，政府必須在更廣泛的需求之間取得平衡。

魯比奧說：「我知道大家的目光都聚焦在台灣，但我希望你們能放眼全局。如果我們把東西賣給了你們，那個東西我們就沒有了。未來我們或許能生產出來，但當下我們沒法這麼做。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

