習近平訪美｜白宮發特朗普接機精華 今晚10時舉行歡迎儀式｜有片
撰文：王海
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中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）罕有地親自到安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）機場迎接習近平夫婦。白宮其後發布特朗普接機的精華影片，可以看見他與習近平親切交流。白宮將在本港時間今晚（24日）10時為習近平夫婦舉行盛大的歡迎儀式。
白宮發布特朗普為習近平接機的精華影片：
據《英國廣播公司》報道，特朗普罕有地親自到機場迎接習近平夫婦，美國空軍樂隊在停機坪上奏樂，中美兩國國旗迎風飄揚。
當地時間23日晚上，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在馬里蘭州安德魯斯空軍基地迎接習近平和夫人彭麗媛到埗。
習近平乘坐中國國航的專機於當地時間23日下午5時39分抵達。儀仗隊列隊走向專機，在紅毯兩側列隊，兩輛豪華轎車隨後駛入。
習近平與彭麗媛走下專機，與特朗普夫婦握手致意。四人簡短交談後，並肩走過紅毯和合影。
之後，兩架B-1轟炸機飛越上空，美國陸軍航空兵樂隊奏響美國國歌。
寒暄過後，習近平夫婦與特朗普夫婦分別搭車前往華盛頓。
據白宮網站公布的日程，特朗普將在本港時間今晚（24日）10時，在白宮為習近平夫婦舉行隆重的歡迎儀式；特朗普與習近平將分別致辭，兩人將交換禮物，其後一同檢閱儀仗隊。
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