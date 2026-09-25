習近平訪美｜梅拉尼婭伊萬卡禮服含中國元素　設計師郭培禮裙出鏡

中國國家主席習近平9月23日（周三）時隔11年再對美國進行國事訪問。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和愛女伊萬卡（Ivanka Trump）身穿帶有中國元素的禮服出席相關活動，當中伊萬卡身穿的藍色禮服更是由中國時裝設計師郭培設計。



伊萬卡9月24日出席歡迎儀式時，身穿郭培設計的帶有銀色刺繡的藍色禮裙，而她的女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）則身穿倫敦時尚品牌Self-Portrait的一款白色中長款連衣裙，腰間繫有腰帶，顯得優雅大方。

而第一夫人梅拉尼婭則身穿飾有中國風牡丹花紋的杜嘉班納（Dolce & Gabbana）錦緞長褲，搭配飾有蝴蝶結的聖羅蘭（Saint Laurent）棉質府綢襯衫出席。

梅拉尼婭選擇一條帶有淡雅牡丹圖案的褲子，以此向這種在中國文化中被稱為「花中之王」的花卉致敬。牡丹象徵財富、高貴、繁榮與浪漫之美。

2017年4月，當習近平及夫人彭麗媛訪問美國時，伊萬卡的女兒阿拉貝拉更現場演唱中國傳統民歌《茉莉花》，並用中文朗誦了唐詩。