習近平訪美｜梅拉尼婭伊萬卡禮服含中國元素 設計師郭培禮裙出鏡
撰文：張涵語
出版：更新：
中國國家主席習近平9月23日（周三）時隔11年再對美國進行國事訪問。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）夫人梅拉尼婭（Melania Trump）和愛女伊萬卡（Ivanka Trump）身穿帶有中國元素的禮服出席相關活動，當中伊萬卡身穿的藍色禮服更是由中國時裝設計師郭培設計。
伊萬卡9月24日出席歡迎儀式時，身穿郭培設計的帶有銀色刺繡的藍色禮裙，而她的女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）則身穿倫敦時尚品牌Self-Portrait的一款白色中長款連衣裙，腰間繫有腰帶，顯得優雅大方。
而第一夫人梅拉尼婭則身穿飾有中國風牡丹花紋的杜嘉班納（Dolce & Gabbana）錦緞長褲，搭配飾有蝴蝶結的聖羅蘭（Saint Laurent）棉質府綢襯衫出席。
梅拉尼婭選擇一條帶有淡雅牡丹圖案的褲子，以此向這種在中國文化中被稱為「花中之王」的花卉致敬。牡丹象徵財富、高貴、繁榮與浪漫之美。
2017年4月，當習近平及夫人彭麗媛訪問美國時，伊萬卡的女兒阿拉貝拉更現場演唱中國傳統民歌《茉莉花》，並用中文朗誦了唐詩。
習近平訪美最大的意義不是簽單 而是向全世界宣告中國和美國並肩習近平希望美方反對台獨成焦點 為何此刻只能跟特朗普談台灣？特朗普設國宴 庫克黃仁勳與習近平同桌 科技巨頭獨欠Anthropic習近平訪美｜由花藝到香檳 特朗普國宴細節如何凸顯中美和平？