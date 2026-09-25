內塔尼亞胡聯合國演說　逾百示威者被捕：「全世界都在看着」

據英國《衛報》報道，當地時間9月24日，以色列總理內塔尼亞胡在聯合國大會發表演講期間，紐約市聯合國總部外爆發抗議活動，逾百人被捕，這場演講也促使數十名聯合國代表抗議離席。



該場抗議是本周針對內塔尼亞胡的多場抗議活動之一，數百名紐約市民參與其中，包括猶太人、巴勒斯坦人、伊朗裔、黎巴嫩裔民眾，還有多名當選官員、11月大選候選人以及多名公眾人物。

許多人穿着印有「資助民眾，而非炸彈」字樣的T恤，高呼「讓加沙活下去」「全世界都在看着」等口號。抗議者們在馬路中央坐下一個多小時，導致駛向聯合國的公務車輛被迫改道。

抗議者們展開橫幅，呼籲「終結種族滅絕」，還放飛一隻寫有「解放巴勒斯坦」的風箏。活動組織者稱，這是呼應以色列今年早些時候曾揚言要襲擊放飛風箏的巴勒斯坦兒童一事。

2026年9月24日，在美國紐約市，「和平猶太之聲」（Jewish Voice for Peace，簡稱JVP）的示威者為抗議以色列總理內塔尼亞胡在聯合國大會發表講話，封鎖了聯合國總部附近的第一大道。（Reuters）

數小時後，壯大至約數千人的隊伍從附近的布萊恩特公園遊行至聯合國，抗議內塔尼亞胡到訪紐約。抗議者身披頭巾、手持巴勒斯坦旗幟，在銅管樂隊與鼓手的伴奏下行進。他們舉着橫幅，要求聯合國成員國對以色列實施制裁，另一些橫幅印有內塔尼亞胡的肖像。

巴勒斯坦青年運動的納斯·伊薩組織了這場下午的抗議，他表示：「美國、特朗普與內塔尼亞胡正把聯合國當成宣揚自身世界觀的講台，這套世界觀建立在武力、侵略性質的國際罪行以及無休止的非法戰爭之上。聯合國成員國必須挑戰美國和以色列數十年來享有的豁免權，尤其是在加沙種族滅絕爆發後的這三年。」

協調聯合國場外首場抗議活動的「猶太人爭取和平行動」政治主管貝絲·米勒表示：「我們今天明確表明，紐約市民，包括紐約的猶太民眾，不希望戰爭罪犯與種族滅絕的策劃者來到我們的城市。多年來我們一直在呼籲，尤其是過去三年，以色列在這場種族滅絕中造成超過7.5萬名巴勒斯坦人死亡——需要說明的是，這還是嚴重低估的數字。」

內塔尼亞胡出席聯合國會議時，抗議活動向來司空見慣。但隨着以色列在摧毀加沙的背景下國際孤立程度不斷加深，今年示威活動的基調，反映出大量美國民眾對本國政府持續向以色列軍方提供支持的不滿情緒日益高漲。

演員Hannah Einbinder長期為巴勒斯坦人權發聲，她在周四抗議活動開始前被捕。她說：「當我們的政府全額資助巴勒斯坦的種族滅絕行徑時，我們不會保持沉默。這個時刻要求我們每一個人站出來，要求美國停止資助種族滅絕。」

2026年9月24日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡在聯合國大會上發表演說前，奧斯卡影后蘇珊莎拉頓（Susan Sarandon）在場外的反以示威中被警方拘捕。（Reuters）

曾在2024年赴加沙參與醫療援助任務的軍醫哈馬維，在警方上前實施抓捕時對《衛報》表示：「我們已經做好必要準備。我們本不必這樣做來阻止種族滅絕。明明有本應維護國際法的機構就在眼前，卻邀請內塔尼亞胡作為賓客，而不是將他送往海牙作為戰爭罪犯審判，我們不得不走上街頭抗議，這實在荒謬。」

紐約警察局尚未確認被捕總人數，但活動組織者估算被捕人數超過100人。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）的辦公室暫未回應置評請求。

報道指出，這場抗議給曼達尼帶來難題。他曾承諾，若內塔尼亞胡來到紐約就將其逮捕，並且長期宣稱其政府保障紐約民眾的抗議權利。

曼達尼多次稱內塔尼亞胡是「戰爭罪犯」，「不受紐約歡迎」，但他今年早些時候承認，自己沒有法定權力下令逮捕，轉而呼籲聯邦政府採取行動。本周早些時候的新聞發佈會上，曼達尼表示，他不打算參加聯合國場外的任何抗議，但明確紐約市民有權進行抗議。

他說：「對紐約市民，我從未鼓動他們抗議。我一直告訴他們，在這座城市，他們擁有這項權利。我們尊重這項權利，這座城市為憲法與第一修正案而自豪。」

報道提到，美國國內反對以色列加沙戰爭的情緒，已引發美國公眾對以色列態度的巨大轉變。這一變化開始滲透到美國選舉當中：今年早些時候，數十名左翼候選人在初選中公開呼籲停止美國對以色列援助，並成功勝出。曾經，參選公職者必須無條件支持以色列；而如今，在部分選區，這種不假思索的支持反而越來越成為競選負擔。

當地時間9月24日，以色列總理內塔尼亞胡在第81屆聯大一般性辯論發表講話。

2026年9月24日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在聯合國大會發表演說。（Reuters）

他聲稱，有關以色列在加沙實施種族滅絕的指控是「本世紀最大的謊言」。他還稱對伊朗發動襲擊是他「作出過的最容易的決定之一」。

據報道，當內塔尼亞胡走上講台時，現場同時響起歡呼聲與噓聲，並且出現大規模離場情況。在多國代表為表抗議離場後，會場內大多數位置都空着。

內塔尼亞胡稱，「以色列在自衛的同時，也在保衛很多國家，那些國家的代表剛剛離開了這個大廳。事實上，我想讓你們知道，他們的很多領導人甚至私下感謝我們摧毀了伊朗的核武器。」

「如果還有其他道德懦夫尚未離開會場，請即刻離場。」他說。

據加沙衛生部門統計，2023年10月7日後，至少有73922名巴勒斯坦人在以色列的襲擊中喪生。多國政府指控以色列犯下戰爭罪，內塔尼亞胡本人也收到國際刑事法院（ICC）的逮捕令，被控反人類罪和戰爭罪。

本文獲《觀察者網》授權轉載

