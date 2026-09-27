佩澤希齊揚：伊朗不再信任與美談判　七日止戰方案待華府回應

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）周六稱（9月26日），伊朗已不再信任與美國的談判，正等待華府回應其七日內結束戰事的最新方案。



據半島電視台（Al Jazeera）26日報道，佩澤希齊揚受訪稱，伊朗對美國一方再無信任，不知可基於甚麼基礎達成諒解；他與外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）日前赴美出席聯合國大會，提出七日內結束美以對伊朗戰事並重開霍爾木茲海峽的方案。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演講。（Reuters）

根據方案，華府須解除對伊朗港口的封鎖、豁免伊朗石油銷售制裁、解封約120億美元（約936億港元）凍結資產，並遵守涵蓋黎巴嫩及也門的地區停火；伊朗則重開戰前承載全球五分之一油氣貿易的霍爾木茲海峽。佩澤希齊揚稱調解人卡塔爾及巴基斯坦正向華府轉達訊息。

特朗普表明拒絕伊朗提出的七天停火方案。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）26日稱拒絕伊朗提出的七天停火方案，但阿拉格齊27日表示，伊朗正透過調解人了解華府的明確立場，並會按此作決定。

戰事始於2月下旬，美以攻擊伊朗，最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）喪生。佩澤希齊揚否認封鎖海峽是伊朗所為，稱美方先切斷航路，伊朗的行動屬自然回應；若談判止戰，海峽將重開。