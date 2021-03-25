新疆棉花｜H&M遭抵制媒體熱議：一份舊聲明重回輿論暴風眼

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-25 12:03

瑞典服裝品牌H&M抵制新疆棉花風波持續發酵，中國網民紛紛呼籲抵制H&M。有媒體評論稱，這表明西方企業可能在中國面臨愈來愈多的敵意，但不清楚為何一份2020年的舊聲明此刻又回到中國公眾的視線中。

新疆是中國棉花的主產區。圖為2019年10月21日，新疆沙雅縣古勒巴格鎮的棉農正在棉田裏採摘棉花。（中新社）

美國《紐約時報》稱，時尚零售商H&M在中國面臨潛在的抵制，該公司2020年發表的一份有關新疆「強迫勞動」的聲明本周在微博上引掀起風暴。Nike在3月24日發表的類似聲明也招致批評。

評論稱，這一跡象表明，西方服裝製造商可能在中國面臨愈來愈多的敵意，因為它們公開反對所謂的新疆「強迫勞動」，並停止從新疆地區採購棉花。

報道指出，截至3月24日晚間，至少三家中國主要電商平台，包括拼多多、京東和天貓等，已經從搜索結果中刪除了H&M，並停止銷售其產品。

+ 8 + 8 + 8

這些行動凸顯了在中國做生意的外國公司所面臨的壓力，它們在中國的主權和人權記錄等政治和文化辯論中游離。

美國彭博社稱，中國網民呼籲抵制H&M，此舉使這家全球第二大服裝零售商捲入了中國的人權爭議。

中國斷然否認所有關於新疆維吾爾族的指控是「謊言」。北京方面表示，它正在幫助新疆地區擺脱貧困，建設基礎設施以改善經濟，並確保兒童接受教育。中國政府表示，這些努力有助於打擊新疆地區的極端主義。

中方否認在新疆侵犯人權：

彭博社指出，在華經營的外國公司往往不得不在保持進入中國巨大市場的同時，又不忽視本國的擔憂，在兩者之間被迫尋求達到一種平衡。

一位知情人士説，上周蘋果公司斷絕與中國供應商歐菲光集團股份有限公司的聯繫，原因是該公司被指控參與了一個將少數民族從新疆轉移到中國其他地方工作的政府項目。

路透社稱，目前還不清楚為什麼H&M的一份關於棉花產地的舊聲明又回到了中國公眾的視線中，聲明2020年曾被媒體報道過。

歐盟、美國、英國和加拿大3月11日對中國官員實施制裁，指責他們在新疆「侵犯人權」。作為報復，中國對歐洲議員和機構實施制裁。

中國是H&M的第四大市場，截至2020年11月的12個月裏，H&M在中國的銷售額為29億瑞典克朗。

對於中國與歐盟相互制裁，中國外交部發言人華春瑩在3月24日的例行記者會上回應稱，歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口對中方有關實體和個人實施制裁，是歐方無理挑釁在先，中方正當、正義反應在後。

華春瑩指出，新疆地區的大門始終是敞開的。2019年有2億多人次去新疆參觀訪問。中方歡迎任何不帶偏見的外國人士訪疆，但堅決反對任何有罪推定式的所謂「調查」和「問責」，堅決反對任何人政治操弄，向中方施壓。