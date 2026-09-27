特朗普：美伊料本周再度會談　持續考慮是否恢復打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕伊朗提出7天內重開霍爾木茲海峽的方案後，9月27日向媒體表示，預計美國談判代表本周將與伊朗進行更多會談。他又透露，一直在考慮是否恢復對伊朗的打擊。報道指出，卡塔爾和其他地區斡旋國仍試圖推動兩國復談，但美伊在關鍵問題上存在巨大分歧。



2026年9月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在芝加哥步下「空軍一號」後，向媒體發表講話。 （Reuters）

美國Axios報道，特朗普表示，預計美國代表本周將與伊朗舉行更多會談，稱對方想達成協議，「但這並非我想要的協議，這或許是我們一年前會同意的協議。他們錯估了形勢，要價過高」 。

報道根據兩位地區消息人士說法，證實特朗普關於美伊本周將進行更多會談的消息。消息人士預計，美伊最早可能於28日進行新一輪間接對話，但尚不清楚雙方的分歧能否彌合。

2026年8月17日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

Axios也問到，是否考慮恢復對伊朗的打擊。特朗普回答：「我一直在考慮這個問題。」他又表示，美軍正協助將大量石油通過霍爾木茲海峽，上周末創下了戰事爆發以來的最高紀錄，「超過2,000萬桶」。報道援引美國國防官員稱，25日晚間有2,200萬桶石油經由該海峽出口。

另外，霍士新聞（Fox News）引述特朗普政府官員稱，在這場戰事中，如果伊朗認為物價上漲和中期選舉會削弱特朗普的談判籌碼，那就是誤判。