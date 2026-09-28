美國中期選舉｜參眾兩院選情告急　特朗普勢危如2006年小布殊

距離美國11月3日中期選舉還有六個多星期，美國媒體稱，選民對總統特朗普（Donald Trump）的嚴重不滿宛如一股洶湧暗流，正將全美各地的共和黨候選人拖入險境，並且對此前共和黨認為穩操勝券的席位產生嚴重威脅，幾個傳統紅州都面臨搖擺風險。



美國新聞網站Axios星期六（9月26日）報道，共和黨原本就不容樂觀的選情在最近一周接近崩盤，幾乎方方面面都面對嚴峻壓力。民眾對特朗普的不支持率已高達60.4%，創下他兩屆任期內的最差紀錄。

最令共和黨擔憂的是，在11月3日之前，戰爭結束、通脹降溫、利率下調、消費者信心回升以及經濟樂觀情緒高漲的可能性，都幾乎為零。

一名為全美多場聯邦級選舉提供諮詢的共和黨高層人士直言：「各項資料簡直爛透了。現在的形勢看起來比2018年還要糟糕。特朗普的處境正滑向小布殊2006年時的水準。」

各種不利情況使共和黨在參議院爭奪戰中連遭逆風。共和黨已無望拿下北卡羅來納州和佐治亞州，曾經的共和黨鐵票倉德克薩斯州如今也選情膠著，佛羅里達州緊隨其後，阿拉斯加州也不樂觀；緬因州的選情同樣充滿變數，只有密歇根州仍留有一線希望。

負責參議院共和黨競選事務的機構急切呼籲捐款人再提供890萬美元（約6981萬港元），以期保住阿拉斯加、艾奧瓦和俄亥俄這三個州的參議院席位。

對民主黨而言，想要在選區劃分有利於共和黨的情況下翻轉四個共和黨控制的席位，從而奪取參議院控制權，曾經希望渺茫。可如今，這個前景似乎越來越有可能實現。

9月10日，美國德州達拉斯，一塊標語牌掉落在共和黨全國中期大會的地面上。(Reuters)

此外，眾議院選戰中，民主黨只須淨增三個席位，即可贏得控制權。美國專攻選舉新聞的智庫庫克政治報告（Cook Political Report）星期五（25日）更新對15場眾議院選戰的預測，結果更偏向於民主黨。

共和黨人現在不得不深入「深紅」選區進行防守。眾議院共和黨籍多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）告訴Axios，共和黨或許能拿下225個眾議院席位。這個預測僅比獲得多數席位所需的218席門檻略高七席。

對經濟問題輕描淡寫 共和黨將好牌拱手讓人

美國有線電視新聞網（CNN）的最新民調顯示，多達68%的登記選民認為，經濟議題對於自己的投票至關重要。這個比重在通常情況下都低於50%。

然而，共和黨當前的競選重點並未集中在經濟問題，反而像特朗普一樣轉移重點，大力宣傳犯罪、性別和移民政策，但選民對種策略反應冷淡。這相當於將共和黨歷來擅長的經濟牌，拱手讓與對手民主黨，後者目前在經濟方面的支持率領先七個百分點。

庫克政治報告創始人兼資深選舉分析師庫克（Charlie Cook）說：「雖然許多人早就預測民主黨將迎來一場『藍色浪潮』式的選舉勝利，但我更傾向於將它視為一股『紅色暗流』，它會把許多共和黨人捲入深淵，並大幅縮小黨內其他許多候選人的優勢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

