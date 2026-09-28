馬來西亞前首相馬哈蒂爾妻子離世　享壽100歲　夫妻互相扶持70載

馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad，又譯馬哈迪）夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Mohamad Ali）周一（9月28日）早上9時20分在吉隆坡國家心臟中心與世長辭，享壽100歲。她生前是馬來亞早期投身醫學領域的馬來女性先驅之一，在馬哈蒂爾長達數十年的從政生涯中，西蒂哈斯瑪一直是他堅實的精神支柱。



《東方日報》介紹，西蒂哈斯瑪1926年7月12日出生於雪蘭莪巴生甘榜爪哇（Kampung Jawa），與馬哈蒂爾於1956年8月4日在吉隆坡結婚，兩人攜手走過70載婚姻歲月，育有7名子女、18名孫輩及一名曾孫女。

西蒂哈斯瑪與馬哈蒂爾的緣分，可追溯至兩人年輕時在新加坡愛德華七世醫學院（KEMC）求學的歲月。

圖為2016年11月21日，馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad，又譯馬哈迪）與夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Mohamad Ali）在吉隆坡出席活動。（Getty Images）

兩人在醫學院相識，當時同樣修讀醫科，從同窗逐漸發展成伴侶，並於1956年步入婚姻。

婚後，西蒂哈斯瑪隨馬哈蒂爾遷居亞羅士打（Alor Setar），並在亞羅士打中央醫院任職。此後，她陪伴馬哈蒂爾走過從醫生、國會議員、內閣部長，以至兩度出任首相的政治生涯。

馬哈蒂爾於1981年出任馬來西亞第四任首相，直至2003年卸任；相隔15年後，他於2018年再度拜相，成為馬國第七任首相，直至2020年卸任。

在馬哈蒂爾數十年的政治風雨中，西蒂哈斯瑪始終相伴左右，但她本身在醫療與公共衛生領域同樣成就斐然。

第二次世界大戰結束後，她獲得獎學金進入新加坡愛德華七世醫學院深造，是當屆唯一一名馬來女性醫學生，也是馬來亞早期投身醫學領域的馬來女性先驅之一。

她於1955年完成醫學課程，隨後在吉隆坡中央醫院接受實習訓練。

西蒂哈斯瑪其後長期投入婦幼健康及公共衛生工作，並於1965年成為首位出任婦幼保健部門醫務官的女性，1974年再成為首位女性州婦幼保健醫務官。

她在醫療服務期間積極參與鄉區醫療及健康推廣工作，尤其關注婦女、母親及兒童健康，並長期參與家庭規劃、反毒及其他社會公益活動。

圖為2015年3月8日，馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad，又譯馬哈迪）與夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Mohamad Ali）在吉隆坡出席環浮羅交怡單車賽開幕活動。（Getty Images）

西蒂哈斯瑪於1979年離開政府醫療體系，之後曾在馬大牙醫學院兼任講師，直至馬哈蒂爾於1981年首次出任首相。

馬哈蒂爾長年身處政治核心，西蒂哈斯瑪一直保持相對低調的作風，除了陪同馬哈蒂爾出席國內外活動，也持續參與醫療、婦女及社會公益工作。

馬來西亞前首相馬哈蒂爾夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Mohamad Ali）生前參與醫療、婦女及社會公益工作，圖為2018年11月13日，她於新加坡國立大學獲頒傑出校友服務獎。（Getty Images）

兩人多年來也不時公開談及彼此的相處之道。西蒂哈斯瑪曾分享，夫妻相處除了愛，也需要彼此信任、理解及照顧對方的需要，即使生活中難免出現爭執，也應儘快化解。

今年8月，兩人才剛迎來結婚70周年；西蒂哈斯瑪今年7月滿100歲，而馬哈蒂爾也於同月迎來101歲生日。

從醫學生時代相識、相戀，到攜手走過70年婚姻，西蒂哈斯瑪不僅是陪伴馬哈蒂爾走過大半人生的伴侶，也以醫生及公共衛生倡導者的身份，在馬來西亞醫療、婦女與社會發展領域留下足跡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

