馬來西亞100歲前首相馬哈蒂爾跌倒送院　右髖骨折料住院數週

馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）在住所跌倒後送院，經醫生評估確認他右側髖部骨折，預計將住院數週，以接受治療和觀察。



馬哈蒂爾的助理蘇菲尤索夫（Sufiah Yusof）星期二（1月6日）下午在傳媒群組指出，馬哈蒂爾當天早上約7時30分在家中不慎跌倒，並於上午9時30分由救護車送往國家心臟中心，他當時意識清醒。

蘇菲說：「經過醫療評估，確認馬哈蒂爾右側髖部骨折。預計他將住院數周，以接受治療和觀察。」

較早前，蘇菲向傳媒證實，馬哈蒂爾當天上午「從陽台走向客廳時跌倒」，但拒絕進一步說明情況。

前馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）於2024年12月10日在馬來西亞布城舉行記者會。（資料圖片，Reuters）

馬哈蒂爾跌倒入院的消息傳出後，馬來西亞朝野政治領袖紛紛在社交媒體為他獻上祝福。首相安華（Anwar Ibrahim）也在臉書貼文說：「我和旺阿茲莎（Wan Azizah binti Wan Ismail）為馬哈蒂爾的健康與早日康復祈禱。」

馬哈蒂爾曾因心臟問題接受搭橋手術，近年來健康狀況欠佳。去年7月，他在為慶祝百歲生日而舉行的一次野餐活動後，因疲勞進入國家心臟中心休養，並於當天獲准出院。

本文獲《聯合早報》授權轉載

