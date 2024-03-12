馬來西亞前首相馬哈蒂爾仍留院 發文告祝願穆斯林齋戒安康
撰文：聯合早報
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已有98歲高齡的馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad），自今年1月因感染問題住院後，便一直在馬國國家心臟中心（IJN）接受治療，至今未能出院。
星洲網報道，馬來西亞將在星期二（3月12日）開始穆斯林齋戒月，馬哈蒂爾星期一（11日）在社交媒體平台發文告，祝福穆斯林群體齋戒安康，也祝願自己能在近期內恢復健康。
馬哈蒂爾說：「我希望能在近期內恢復健康，像往常一樣，並允許回家。到目前為止，有時我會被醫院允許回家一段時間，但還是需要在醫院過夜。」
馬哈蒂爾1989年首次心臟病發後，曾在國家心臟中心進行心臟繞道手術。2006年11月，他身體不適送入國家心臟中心，證實患心臟病。2007年9月，他進行第二次心臟繞道手術。2013年11月及2016年8月，他也曾因肺部感染而在國家心臟中心接受治療。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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