Bill Gates警示AI全球監管難於核武談判　盼與特朗普商討對策

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）9月27日受訪時警示，各國達成統一AI全球監管框架，難度更勝冷戰時期核武限制談判。他還表示希望與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，探討AI治理問題。



特朗普早前表示堅決反對放緩AI發展，直言「贏得AI就能贏得未來」，將AI安全憂慮視為騙局與陰謀。他認為過度監管會讓中國追上美國現有的技術領先優勢，主張優先維護產業與競爭優勢。

對此，蓋茨態度既然不同，認為AI具毀滅性風險，若遭惡意利用「足以引發使10億人死亡的事件」，稱業界暫緩發展、完善監管的呼籲並非陰謀，而是必要風險防控。

蓋茨（Bill Gates）2025年9月在紐約市出席論壇活動（Getty）

蓋茨亦表示，通過建立監控系統來監管AI公司，不會妨礙美國與中國在該領域爭奪技術霸權的任何鬥爭。

當前，多家龍頭科技企業高層，包括Anthropic、OpenAI、SpaceXAI和DeepMind紛紛呼籲暫緩強AI反覆運算、完善監管規範，與特朗普政府放任發展的態度形成鮮明對比，令美國AI治理政策走向充滿不確定性。