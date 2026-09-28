以軍擊斃策劃音樂節恐襲武裝分子　擄走中以混血女片段曾震驚全球

以色列軍方及情報部門9月27日宣布，擊斃2023年10月7日突襲中擄走中以混血女孩阿加馬尼（Noa Argamani）的武裝分子薩克爾（Saher Nidal Latfi Sakr）。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，薩克爾當日面露歡容，駕電單車載走高呼男友名字的阿加馬尼，過程被拍下並瘋傳，成為哈馬斯襲擊諾瓦音樂節（Nova Music Festival）最駭人畫面之一。

以色列國防軍轄下第33「基甸尼姆」部隊（Gideonim Unit 33）在加沙努賽拉特（Nuseirat）一帶將他擊斃，指他屬全球聖戰組織成員，戰時向哈馬斯提供武器等作戰手段，並協調襲擊以軍及以色列平民。

以色列軍方及情報部門9月27日宣布，擊斃2023年10月7日突襲中擄走中以混血女孩諾亞·阿加馬尼（Noa Argamani）的武裝分子薩克爾（Saher Nidal Latfi Sakr）。（影片截圖）

同日證實喪生的還有哈馬斯指揮官加拜因（Muhammad Hamad Muhammad Gabain），以方指他參與看管10月7日被擄走的9名人質，在加沙北部一次空襲中身亡。

2023年10月7日的諾瓦音樂節襲擊造成近380人死亡。阿加馬尼被囚禁8個月後在一次營救行動中獲救返家，惟母親約一個月後因腦癌去世。以方表示，薩克爾被擊斃前正策劃針對以軍的襲擊。