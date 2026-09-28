德國極右極左州選雙報捷　安全部門面臨兩難

德國極右及極左政黨近期在州選舉接連報捷，安全部門正考慮是否限制向相關州政府共享機密情報，以防資料外泄給俄羅斯或犯罪集團。



據路透社9月28日報道，極右德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）9月6日在東部薩克森-安哈特州幾近贏得絕對多數，極左左翼黨（Die Linke）則於9月20日在柏林居首。執政聯盟資深人士稱，兩黨一旦執掌州政府，各州情報機構與聯邦憲法保護局（BfV）共享的機密或外泄。

2026年9月4日，德國柏林有民眾集會，反對德國終止與俄羅斯文化機構「俄羅斯之家」（Russian House）的合作。（Reuters）

執政聯盟基社盟國會黨團主席霍夫曼（Alexander Hoffmann）稱，若這些地區的機構落入極左或極右的掌控中，可能會導致機密被洩漏給相關團體。AfD否認與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係密切，反指對手多年拿不出一項證據，只圖抹黑；左翼黨亦否認與柏林犯罪幫派關係密切，並拒絕反猶太主義指控。

一名政府匿名安全官員稱，籌備工作已在進行，雖然兩黨能否組閣仍未明朗：AfD未過半數，其他政黨又拒絕合作；左翼黨擬與社民黨及綠黨結盟，惟對方要求先肅清黨內反猶太主義。當局亦不欲一刀切斷所有資訊共享，以免妨礙恐襲預警。