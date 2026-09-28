美國中期選舉｜大額捐款「一邊倒」：20大富豪竟有16人倒向共和黨

隨着美國國會中期選舉臨近，一場「鈔能力」對決正在上演。



英媒16日分析政治捐款「砸錢榜單」後發現，又一場美國選舉「正通過吸引鉅額資金以左右結果」，同時，美國的大額捐款人壓倒性地支持特朗普所在的共和黨，而非民主黨。

2026年9月9日，美國德州達拉斯，俄亥俄州共和黨參議員恩赫斯特（Jon Husted）出席共和黨全國中期選舉大會時發表講話。（Reuters）

資金傾向一邊倒？超級富豪資金正湧向共和黨

從矽谷到華爾街，富翁們正為共和黨中期選舉造勢「輸血」。

《金融時報》分析顯示，今年中期選舉選戰依舊充斥金錢政治，但與外界預期不同的是，儘管共和黨民調支持率落後於民主黨，卻獲得多數美國超級富豪的支持。

美國20名最大額政治捐款人中，有16人向共和黨競選活動投入資金。在榜單上，投資人索羅斯（George Soros）是民主黨最引人注目的支持者，以1.02億美元的捐款排名第一。

在資金投入上，美國金融大鱷索羅斯（George Soros）是民主黨最引人注目的支持者，以1.02億美元的捐款排名第一。（Getty Images）

排在索羅斯之後的第二至第四名，分別是執掌安德烈森-霍羅威茨公司（Andreessen Horowitz）的矽谷風險投資人安德烈森（Marc Andreessen）和霍羅威茨（Ben Horowitz）、全球金融交易巨頭海納國際集團聯合創始人亞斯（Jeffrey Yass）、世界首富馬斯克（Elon Musk），他們均向共和黨陣營投入資金，分別以9620萬美元、9130萬美元和9050萬美元的捐款位列索羅斯之後。

報道指出，馬斯克曾為美國總統特朗普在2024年的總統競選花費超過2.5億美元，如今，他也在加大力度支持共和黨參加中期選舉。

長期跟蹤美國競選富豪捐款情況的史丹福大學政治學者亞當．博尼卡表示：「目前的情況與預期略有不同。」他說，

頂級富豪捐款人傾向於支持共和黨並不罕見，但本次中期選舉中，這種傾向「尤其明顯」。

金錢政治無孔不入多渠道介入選舉

據分析，本選舉周期的捐款總額為28億美元，超過三分之一來自20名最大額「超級捐款人」。而在30多場眾議院和參議院選舉中，超過三分之一的外部競選支出，是來自至少有80%資金源於「超級捐款人」的團體。

報道指出，資金會通過多個渠道流入競選活動：一些最大額資金的捐款人直接資助候選人；一些會圍繞加密貨幣等行業建立鉅額政治資金池，支持對這些行業有利的候選人；還有一小部分億萬富豪通過超級政治行動委員會網絡，將資金注入眾議院和參議院選舉，並首先介入黨內初選，因為資金在這一階段的影響力更大。

比如，在中期選舉中，多名金主會在兩黨黨內初選階段便出手資助。在民主黨或共和黨佔據明顯優勢的選區，黨內初選實際上可能決定誰最終進入國會，因此富豪捐款人的資金集中現象尤為明顯。亞當．博尼卡表示，與大選相比，在黨內初選階段提前投入資金可能更加有效。

英媒指出，資金會通過多個渠道流入競選活動。（Reuters）

此外，一些億萬富豪還資助了多個超級政治行動委員會，使他們與試圖幫助的候選人之間增加一層資金渠道。

在美國，傳統的政治行動委員會核心職能是籌集並分配競選資金，對單一候選人的捐款有嚴格上限。與之相對，超級政治行動委員會可無限額籌集資金用於獨立政治支出。

哥倫比亞大學法學教授理查德．布里福指出，在超級捐款人豪擲千金之時，適逢特朗普政府需就人工智能、科技、數字貨幣等作出關鍵決策之際，「其中涉及的經濟利益實在巨大」。

追蹤競選資金的非營利組織「公開秘密」研究主管布倫丹．格拉文表示：「我們現在的體系是面向並依賴於這些超級富有的捐助者的。」他說，這些人：

向體系投入數億美元，並產生巨大影響。

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