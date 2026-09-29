路透：美擬豁免部份制裁　允恢復伊朗往來伊拉克聖城納傑夫航班

因應美國對伊朗的制裁，伊拉克9月25日暫停了往返伊朗的航班。路透社9月28日引述知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府將批准一項有限豁免，允許什葉派穆斯林朝聖者往返伊朗和伊拉克。



2026年9月28日，伊拉克納傑夫（Najaf）國際機場外有民眾集會，抗議美國對伊朗實施的制裁措施，影響到伊朗和伊拉克之間航班。（Reuters）

報道指出，美國財政部的這項豁免，將允許伊拉克航空公司在一個月內，往來伊朗和伊拉克什葉派聖城納傑夫（Najaf），且豁免之後可能會延長。

消息人士稱，此舉旨在緩解伊拉克總理扎伊迪（Ali al-Zaidi）領導的政府所面對壓力。路透社指出，扎伊迪一直尋求深化與華府的關係，但同時也致力於平衡與鄰國伊朗的密切關係。

扎伊迪辦公室周末表示，伊拉克正在尋求豁免，允許民眾能持續往來伊朗和伊拉克，以進行醫療、教育和朝聖。有伊拉克官員透露，伊拉克政府正在與美國就納傑夫的豁免問題進行磋商​​，並預計航班​​可在48小時內恢復。

對於相關消息，美國國務院及財政部均未評論。

2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

由於美國近期對伊朗的施壓，包括土耳其、阿聯酋和伊拉克在內的多個國家，均取消了與伊朗的直航航班。作為回應，伊朗官員威脅稱，如果伊朗的空中交通繼續被切斷，將暫停區內所有航班。