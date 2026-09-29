美伊官員分晤斡旋方　伊朗外長：冀美29日就重開霍峽方案回覆

路透社引述美伊官員透露，兩國代表9月28日分別與斡旋方舉行會談，尋求結束長達7個月戰事。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日證實，美方官員當日曾與斡旋方會談。他未交代會談內容，但稱美國很快就會贏得這場戰爭。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）同日報道，出席聯合國大會後仍留在紐約的伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，當日與調解方卡塔爾的代表會面，討論伊朗提出7日內重開霍爾木茲海峽的方案，「他們提出了一些想法，我們討論了如何找到滿足伊朗條件的方法。」他指出，卡塔爾將向美國提出如何滿足伊朗要求的新想法，期望華府能在29日作出最終回應。



2026年9月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見傳媒。（Reuters）

特朗普28日在白宮會見記者，在談及美伊局勢時表示，「我們會贏的。在我看來，結果非贏不可。」他又稱，勝利很快就會到來，且在美國贏得這場戰事後，汽油價格將會大幅下降。

伊朗外長阿拉格齊同日也稱，伊方當日再次與卡塔爾方面會談。他重申，伊朗已就重開霍爾木茲海峽提出條件，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）也已表明，只有相關條件落實後，海峽才能重新開放。

阿拉格齊稱，「如果美國聲稱尋求協議或和平解決問題的方案，那麼我們已經提出了這樣的方案。」他將在數小時後返回德黑蘭，不會留在紐約等待美國回應。卡塔爾方面收到美方回覆後，將通過適當渠道轉交給伊朗。他表示，德黑蘭方面期望，能在29日結束前，透過卡塔爾收到華府的最終答覆。

阿拉格齊表示，透過斡旋方卡塔爾、巴基斯坦傳遞信息的溝通渠道一直存在，鑑於伊朗提出了方案，目前這些溝通已經進入更嚴肅階段。

伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）2024年9月25日在聯合國大會總部出席記者會（Reuters）

英國准涉嫌圖襲美軍基地5疑犯保釋 特朗普稱驚訝

另外，對於英國日前逮捕5名當地男子，指他們涉嫌企圖恐襲美軍使用、位於英格蘭西南部的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford），特朗普對5名疑犯獲准保釋感到驚訝，指如果是他便不會釋放5人；又暗示他們可能與伊朗有關。特朗普稱知道答案，但不會說出來。

不過，伊朗駐英國大使館同日發表聲明，譴責部份英國個人和媒體發布「毫無根據的惡意猜測」，試圖將伊朗與這次被捕的5名疑犯聯繫起來。