特朗普否認曾向習近平兜售美國軍備　稱「沒討論過」

美國駐華大使龐德偉（David Perdue）9月27日透露，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平會面期間，曾提出向北京出售美國軍備。不過，特朗普28日否認此事，稱從沒聽過這事，認為中國大概會想買，因為美國確實生產更好的軍事裝備，「但我們沒討論過這事」。



2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Reuters）

特朗普在白宮會見媒體時，談及日前與習近平的會面，稱雙方進行了「很棒的會談」，但如果以10分為滿分，「我會給這次會晤打12分。非常尊重，非常好，很棒的會晤。」

當記者提及龐德偉的言論時，特朗普則稱，「我沒聽說過這事。」他反問：「你是說我們要賣？不，他們（中國）可能想買，因為我們生產的設備比那好，所以也許這是個好主意，但我們沒討論過。他（龐德偉）可能說的是台灣，我想他很可能說的就是那件事。」

美國國務院已發聲明稱，美國法律禁止向中國出售武器，美國政府既沒有向中國提出軍售建議，也沒有相關計劃。