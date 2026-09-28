習近平訪美｜人民日報：互動細節彰顯大國相處新道路
中國國家主席習近平9月23日至25日對美國進行國事訪問，歷時約43小時。這是時隔11年再次對美進行國事訪問，史無前例地實現了半年之內中美元首國事互訪。對此，官媒人民日報撰文指出，此次訪問細節彰顯大國相處正確之道，雙方達成八點成果共識，最核心一項是構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。
超規格禮遇 特朗普親赴機場迎接
當地時間9月23日傍晚，習近平專機抵達安德魯斯空軍基地。特朗普總統夫婦極其罕見地親赴機場迎接，文章指出，這份禮遇極為特殊。
安德魯斯空軍基地，中美關係史的一處坐標。1972年，尼克遜（Richard Nixon）總統正是從這裏登上專機飛往北京，開啟「改變世界的一周」。而在7年後，鄧小平同志的專機也是在這裏落地，「旋風九日」改寫了中美關係進程。
習近平在機場書面講話中指出：「兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。」
特朗普稱：「這是一次舉世矚目的訪問。習近平主席是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。」歡迎儀式短短10分鐘，卻足以震撼世界。
次日白宮歡迎儀式時長近一個半小時，海軍陸戰隊樂隊奏響國歌，這支成立於1798年的樂隊是美國最古老的專業音樂團體。外媒連連驚嘆：「這次美方的安排與以往所見過的都截然不同。」
構建建設性戰略穩定關係
兩國元首在橢圓形辦公室小範圍交流，並在內閣會議室舉行大範圍會談。會後公佈八點成果共識，最亮眼一項是在今年5月北京會晤基礎上，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。
習近平提出「釘釘子精神」，強調「構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也不是朝夕之功」。經貿領域，雙方達成「300億美元」對等降稅安排，建立並推進貿易理事會等機制。
人工智能方面，雙方同意建立中美人工智能對話，下次對話將於今年11月舉行。
談到台灣問題，習近平語氣堅定：「中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」
兩次致辭 民心刻在歲月裏
習近平主席訪問期間的兩次致辭，都在「溫故而知新」。
第一次致辭，當地時間24日上午，白宮中廳。特朗普總統首先走上講台，他的致辭熱情洋溢：「習主席和我建立起了一份偉大的友誼，這份友誼建立在相互尊重和兩國人民根本利益的基礎之上。」
他細數同習近平主席的歷次會面：從德國到阿根廷，從日本到韓國，從棕櫚灘到北京，再到今天的華盛頓……「我們在世界各地共度時光，但令人驚訝的是，這是我們第一次在白宮相聚。」
習近平回應：「我這次應特朗普總統邀請訪美，是為傳承友誼而來，為拓展合作而來，為增進兩國人民福祉而來。」
第二次致辭，當地時間24日晚，白宮東廳。夜幕降臨，華燈璀璨。東廳以紅色為主調，白宮對此匠心獨運，「紅色在中國歷史文化中寓意深厚」。
東道主特朗普總統照例率先舉杯。講台前，他談到今年5月訪華時中國人民的熱情友好，談到兩國制度不同而人民紐帶歷久彌堅，強調「我們要重新喚起美中初次相遇時的精神」。
當晚國宴用酒與1972年周恩來總理與尼克遜總統舉杯「和平之祝」來自同一產地。習近平講述了殷玉珍和賽考斯因毛烏素沙地5萬棵綠苗結緣的故事，並宣佈：「未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。」
參觀檔案館 兩大「夢想」輝映
訪問最後一場活動，特朗普夫婦邀請習近平夫婦參觀美國國家檔案館。特朗普說：「我們剛才在比較。兩者有些差距，但我們對250年的歷史也很自豪。」
習近平回應：「承認和尊重彼此的不同，相互理解、相互借鑑，找到最大公約數，拉長合作清單，妥善管控分歧，兩國關係就能行穩致遠。」
特朗普隨後在社交媒體發文：「這次會晤對中國和美國而言都是一場友誼、實力與成功的會晤。」習近平的車隊駛向安德魯斯空軍基地，「開闢大國相處正確之道」的歷史性訪問，至此載入史冊。