習近平訪美｜人民日報：互動細節彰顯大國相處新道路

中國國家主席習近平9月23日至25日對美國進行國事訪問，歷時約43小時。這是時隔11年再次對美進行國事訪問，史無前例地實現了半年之內中美元首國事互訪。對此，官媒人民日報撰文指出，此次訪問細節彰顯大國相處正確之道，雙方達成八點成果共識，最核心一項是構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。



習近平訪美：中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機。（Reuters）

超規格禮遇 特朗普親赴機場迎接

當地時間9月23日傍晚，習近平專機抵達安德魯斯空軍基地。特朗普總統夫婦極其罕見地親赴機場迎接，文章指出，這份禮遇極為特殊。

安德魯斯空軍基地，中美關係史的一處坐標。1972年，尼克遜（Richard Nixon）總統正是從這裏登上專機飛往北京，開啟「改變世界的一周」。而在7年後，鄧小平同志的專機也是在這裏落地，「旋風九日」改寫了中美關係進程。

鄧小平副總理和夫人卓琳訪問美國，在華盛頓安德魯斯空軍基地受到美國副總統蒙代爾及夫人和國務卿萬斯等的熱烈歡迎。前左一為蒙代爾副總統，前右一為蒙代爾副總統的夫人。（人民日報）

習近平在機場書面講話中指出：「兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。」

2026年9月23日，中國國家主席習近平（右二）抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，左二）罕有地親自到安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）機場迎接習近平夫婦。白宮其後發布特朗普接機的精華影片，可以看見他與習近平親切交流。（X@WhiteHouse）

特朗普稱：「這是一次舉世矚目的訪問。習近平主席是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。」歡迎儀式短短10分鐘，卻足以震撼世界。

次日白宮歡迎儀式時長近一個半小時，海軍陸戰隊樂隊奏響國歌，這支成立於1798年的樂隊是美國最古老的專業音樂團體。外媒連連驚嘆：「這次美方的安排與以往所見過的都截然不同。」

2026年9月23日，美國總統特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接中國國家主席習近平到訪。（Reuters）

構建建設性戰略穩定關係

兩國元首在橢圓形辦公室小範圍交流，並在內閣會議室舉行大範圍會談。會後公佈八點成果共識，最亮眼一項是在今年5月北京會晤基礎上，同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

習近平提出「釘釘子精神」，強調「構建中美建設性戰略穩定關係不是權宜之計，也不是朝夕之功」。經貿領域，雙方達成「300億美元」對等降稅安排，建立並推進貿易理事會等機制。

人工智能方面，雙方同意建立中美人工智能對話，下次對話將於今年11月舉行。

談到台灣問題，習近平語氣堅定：「中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對『台獨』的正確立場，慎重處理台灣問題。」

2026年9月24日，習近平同特朗普在白宮橢圓形辦公室交流（Reuters）

兩次致辭 民心刻在歲月裏

習近平主席訪問期間的兩次致辭，都在「溫故而知新」。

第一次致辭，當地時間24日上午，白宮中廳。特朗普總統首先走上講台，他的致辭熱情洋溢：「習主席和我建立起了一份偉大的友誼，這份友誼建立在相互尊重和兩國人民根本利益的基礎之上。」

他細數同習近平主席的歷次會面：從德國到阿根廷，從日本到韓國，從棕櫚灘到北京，再到今天的華盛頓……「我們在世界各地共度時光，但令人驚訝的是，這是我們第一次在白宮相聚。」

習近平回應：「我這次應特朗普總統邀請訪美，是為傳承友誼而來，為拓展合作而來，為增進兩國人民福祉而來。」

第二次致辭，當地時間24日晚，白宮東廳。夜幕降臨，華燈璀璨。東廳以紅色為主調，白宮對此匠心獨運，「紅色在中國歷史文化中寓意深厚」。

2026年9月24日，中國國家主席習近平和美國總統特朗普在華盛頓白宮舉行的國宴上交談。（Reuters）

東道主特朗普總統照例率先舉杯。講台前，他談到今年5月訪華時中國人民的熱情友好，談到兩國制度不同而人民紐帶歷久彌堅，強調「我們要重新喚起美中初次相遇時的精神」。

當晚國宴用酒與1972年周恩來總理與尼克遜總統舉杯「和平之祝」來自同一產地。習近平講述了殷玉珍和賽考斯因毛烏素沙地5萬棵綠苗結緣的故事，並宣佈：「未來5年，中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。」

2026年9月24日，中國國家主席習近平在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於華盛頓白宮舉行的國宴上祝酒。（Reuters）

參觀檔案館 兩大「夢想」輝映

訪問最後一場活動，特朗普夫婦邀請習近平夫婦參觀美國國家檔案館。特朗普說：「我們剛才在比較。兩者有些差距，但我們對250年的歷史也很自豪。」

習近平回應：「承認和尊重彼此的不同，相互理解、相互借鑑，找到最大公約數，拉長合作清單，妥善管控分歧，兩國關係就能行穩致遠。」

2026年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平（左二）與夫人彭麗媛（左一）。（Reuters）

特朗普隨後在社交媒體發文：「這次會晤對中國和美國而言都是一場友誼、實力與成功的會晤。」習近平的車隊駛向安德魯斯空軍基地，「開闢大國相處正確之道」的歷史性訪問，至此載入史冊。