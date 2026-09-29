美伊啟動間接會談　特朗普：美國只會贏，結果只有一個

美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國和伊朗的談判代表已通過調解方交換了資訊。



綜合路透社和新華社報道，特朗普星期一（9月28日）在白宮橢圓形辦公室，被問及美伊談判進展時沒有透露談判具體細節，只是稱「我們會贏，無論如何，結果只有一個。」

他還說：「很快就會見分曉。」

當天早些時候，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美伊間接會談於28日上午開始。此前，伊朗媒體報導說，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）將率領伊朗代表團於28日上午在美國紐約與美伊談判調解方會面，討論當前局勢的最新提議。

據美國新聞網站Axios報道，一匿名美國官員透露，特朗普願意在伊朗就核問題採取實質性步驟的前提下，解除對伊制裁並解凍伊朗被凍結資金。這名官員同時強調，除非伊朗核問題得到解決，否則美國不會與伊朗達成協議，並稱雙方「在履行承諾的時間節點以及誰先採取行動等問題上」仍存在分歧。

美伊關係：圖為2022年1月27日路透社製作的設計圖片，伊朗及美國的國旗被印在一張紙上。（Reuters）

特朗普28日晚否認曾提議減免對伊朗制裁並解凍伊朗資金，以換取德黑蘭在核問題上做出讓步。

他在自家社交平台Truth Social發文說，Axios剛發佈一篇報導，聲稱「特朗普」向伊朗提供了制裁減免和解凍資金。「這不是真的。我什麼都沒給他們！」

本文獲《聯合早報》授權轉載

