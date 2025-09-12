泰國動物園恐怖血案　飼養員下車慘遭獅群「開餐」　遊客目睹全程

泰國曼谷野生動物園「Safari World」9月10日驚傳飼養員遭到獅群圍攻、撕咬至死的慘劇，且現場眾多遊客目睹過程、驚恐地放聲尖叫。園方目前正全力配合警方調查、盼避免此類事件再次發生。



泰媒報道，這宗事件於當地時間10日上午11時左右，發生在曼谷的野生動物園「Safari World」，一名飼養員當時和遊客搭乘車輛、進行近距離與野生動物接觸的活動，沒想到在獅子區發生慘劇。

泰國曼谷野生動物園「Safari World」10日驚傳飼養員遭到獅群圍攻、撕咬至死的慘劇，且現場眾多遊客目睹過程、驚恐地放聲尖叫。（X@ModernCatz）

下車撿東西釀禍 飼養員慘遭獅群圍攻撕咬：



據悉，飼養員當時因為物品掉到車外，選擇下車彎腰拾取，他沒發現自己背對着1隻獅子、距離僅10米。

這隻獅子從後方慢慢靠近，最後突然將飼養員撲倒在地並張口撕咬，隨後又有3、4隻獅子上前圍攻，飼養員慘遭撕咬近15分鐘。

事發時園內有大量泰國和外國遊客，旁觀者見到慘烈一幕後試圖鳴笛並高聲呼救。警方事後表示：

許多目擊者目睹一切，但不知如何施救，他們不停按汽車喇叭並高聲呼救。人們最初以為獅子和飼養員很熟，甚至以為獅子只是在擁抱他，所以沒有人靠近。

被攻擊的飼養員起初還有生命跡象，送醫後傷重不治。初步調查顯示這名飼養員違反規定、擅自下車，園方也承諾會配合警方調查，希望避免未來發生類似悲劇。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】