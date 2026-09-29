內塔尼亞胡據報在哈馬斯突襲前曾收警告　反對派選前趁機窮追猛打

早前有報道指以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在2023年10月7日哈馬斯突襲以色列前曾收到預警，惟遭到忽視。以色列反對派9月28日藉此在大選前猛烈抨擊內塔尼亞胡。



左翼民主黨領袖戈蘭（Yair Golan）周一質疑內塔尼亞胡無視情報，「必須承擔責任」；前防長利伯曼（Avigdor Lieberman）也表達了同樣的批評，還稱自己早在2016年已警告哈馬斯有跨境襲擊風險。

以色列《國土報》（Haaretz）本月初報道，阿聯酋領導人穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在襲擊前一周曾警告內塔尼亞胡，指哈馬斯加沙領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）正籌備大規模行動。《華爾街日報》亦曾報道，埃及情報首長卡邁勒（Abbas Kamel）也曾於2023年10月初致電示警。

以巴列民眾在國會前紀念2023年10月7日的哈馬斯襲擊，要求政府設法營救人質。（Reuters）

對此，內塔尼亞胡否認事先收到襲擊警告，並威脅控告《國土報》誹謗，將襲擊責任歸咎軍方及情報機構。

民調顯示，內塔尼亞胡領導的極右翼執政聯盟落後於由各方組成的反對派陣營，儘管目前兩個陣營均未獲得議會多數席次。