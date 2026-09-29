涉哈馬斯突襲前忽視阿聯酋預警　美媒：內塔尼亞胡出訪促阿方否認

以色列媒體此前報道，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯2023年突襲以色列前夕，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）曾忽視阿聯酋發出的預警，消息在以色列國內引發爭議。美媒稱，內塔尼亞胡9月27日秘密出訪阿聯酋晤總統穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan），目的是要求對方否認相關報道。雙方翌日證實兩國領導人曾會晤，但以方否認會晤原因涉及有關爭議。



美媒此前引述消息人士指，內塔尼亞胡周日與穆罕默德・阿勒納哈揚舉行長達一小時的會晤，會談的重點涉及以色列《國土報》（Haaretz）本月稍早發表的一篇報道，該報道稱阿聯酋領導人在哈馬斯2023年發動突襲前曾向內塔尼亞胡政府發預警，但遭對方忽視。

2026年9月10日，阿聯酋晤總統穆罕默德・阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在德國柏林舉行的宴會祝酒儀式上致詞。（Reuters）

報道指，內塔尼亞胡此前已否認《國土報》的報道，並在會談中要求穆罕默德・阿勒納哈揚一同否認相關說法。

以色列第12頻道（Channel 12）稱，內塔尼亞胡政府已多次試圖說服阿聯酋發表否認該報道的聲明，但阿方認為這是以色列內部政治問題，不願在以色列10月大選前的敏感時間介入。

2026年6月15日，以色列耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，宣布美伊達成停火協議。（Reuters）

以色列否認報道：假新聞

以色列總理辦公室和阿聯酋官方媒體機構其後證實，內塔尼亞胡的確應穆罕默德・阿勒納哈揚邀請出訪該國，兩人重點討論了加強兩國關係以及如何應對地區挑戰。另有三名以色列高級官員告訴路透社，會晤持續六個小時，主要討論了有關伊朗的問題。

以色列總理辦公室還特別否認美媒關於會晤原因的報道，並將其形容為「假新聞」。