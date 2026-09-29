曼谷暴雨致機場數千遊客滯留數小時　地勤難上班　行李塞爆機場

泰國曼谷從9月24日（周四）便開始受到暴雨襲擊，導致該市遭遇15年來最嚴重水災，亦讓機場陷入營運癱瘓，行李積壓且航班延誤。由於地勤人員無法上班導致人手嚴重短缺，曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport）數千名旅客被迫滯留數小時，部份旅客甚至直到隔天都還沒拿到行李。



綜合泰媒報道，這次行李積壓問題源自於暴雨和洪水阻礙員工前往素瓦那普機場工作。泰國旅遊與體育部在9月28日的通報中指出，由於部分行李搬運職員無法上班，在崗同事被迫延長工作時間，導致部份航班的乘客需等待4至6小時才能取回行李。

截至9月29日，泰國國際航空表示正在處理9月26日至27日期間52個航班的「行李交付」事宜。該航空公司還報告稱，9月28日有34個航班出現延誤。泰國國際航空已向乘客致歉，並已調派更多人員和資源來分揀及運送行李。

泰國旅遊與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）則警告稱，這種混亂局面嚴重損害泰國的聲譽及旅遊業信心。

2026年9月29日，泰國曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport），由於暴雨和洪水導致泰國航空地面營運中斷，乘客排隊領取泰國航空航班的行李。（Reuters）

蘇拉薩承認，水災確實導致部分員工無法上班，但他更指出，泰國國際航空在管理層面的準備不足，才是造成這次混亂局勢如此嚴重的主因。