美航母「艾森豪威爾」號爆著艦事故　2飛行員彈射逃生　4水兵受傷

美國兩名海軍飛行員9月28日於部署在維珍尼亞州外海的航空母艦「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）上著艦（即飛機降落艦上）時出現事故，終彈射逃生，另有四名艦上水兵受傷，海軍將其定性為「事故」。



路透社報道，據美國海軍周一通報，兩名海軍飛行員隸屬第3艦載航空機聯隊（Carrier Air Wing 3），二人在「飛機回收作業期間發生事故」時成功彈射，並由搜救人員救起送回艦上，正接受醫護評估。

消息指，另有四名水兵亦正接受治療，包括一名已轉運到諾福克醫院就醫，傷勢無生命危險。

美國航母「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）。（「艾森豪威爾」號Facebook專頁2023年5月13日發布照片）

涉事的尼米茲級航母「艾森豪威爾」號於1977年服役。目前，海軍未透露涉事飛機型號、狀況及事故原因，亦未回應進一步細節的請求。

美國海軍星期一（9月28日）晚間通報，部署在美國維吉尼亞州外海的“艾森豪”號航空母艦進行飛機回收（著艦）作業時發生一起事故，導致四名艦上人員受傷，兩名飛行員彈射逃生。