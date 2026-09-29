泰國水災23死掀檢討聲浪：總理赤腳視察災區捱批　預警系統受質疑

泰國從9月24日開始遭暴雨侵襲引發嚴重水災，全國多個地區受影響。水災在全國範圍內造成至少23人死亡，其中曼谷佔4人。由於災情嚴重，國內掀起檢討聲浪，有民眾質疑預警系統的效率是否不足；另有聲音批評，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）此前赤腳涉水視察災區時，展示錯誤的衛生安全意識。



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路透社及《泰國民族報》報道，泰國內政部29日發表聲明稱，泰國42個府遭暴雨和洪水侵襲，造成至少23人死亡，其中4宗死亡個案源於首都曼谷。

阿努廷27日前往災區視察並發放物資，卻意外引發一系列公關災難。他到達災區時，當地積水還未退卻，居民已多日缺電力及乾淨飲用水，但他堅稱災情已獲控制，備受災民質疑。

另外，他視察災區時赤腳涉水的行為也受民眾質疑，由於積水內可能含有病原體及尖銳物品，有聲音批評阿努廷立下錯誤衛生安全榜樣。

據泰國民族報，除了總理的言行備受民眾關注外，這次水災也引發人們對政府在防災、救災方面的檢討。

海洋與環境學者Thon Thamrongnawasawat表示，儘管曼谷東邊Ekkamai區域等受災最嚴重的地區，於洪水到來首日凌晨時份已受影響，但當局直到上午10時左右才發出警告，或導致居民沒足夠時間作準備。

報道指，政府本月稍早才剛剛啟動一個整合水資源及相關災害資訊的系統One Map，旨在統合4個政府機構的資料，解決政府資訊分散和不一致的問題。如今，人們質疑新系統是否能有效地將分散數據轉化為及時有效的預警及後續救災行動，以減輕洪水災害。