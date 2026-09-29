紐時高層疑遭華裔岳父母槍殺　美媒：雙方因死者跨性別身份有積怨

美國《紐約時報》遊戲部門高層麥金西（Jonathan McKinsey）9月26日在加州遭槍殺，其76歲華裔岳父Shouyong Zhang及岳母Shili Chen被捕。據美媒報道，昔日法庭文件顯示，麥金西與分居妻子互控對方家暴，麥金西2025年12月申請限制令，指因自己的跨性別身份而遭不當對待，包括曾遭岳母辱罵「變態」。



40歲的麥金西26日於下午3時左右，被發現倒斃於美國加州都柏林市（Dublin, California）一個公園的停車場內，身上有多處槍傷，警方後來確認兩名疑犯是麥金西的岳父及岳母。他們因涉謀殺被捕，警方正調查案件。

美媒《紐約郵報》、水星新聞（Mercury News）等報道，麥金西此前與妻子Candice Jang已分居，婚姻關係緊張，兩人正就子女監護權、家庭暴力等相關事宜對簿公堂，兩方互控對方家暴，且各申請限制令（restraining order），法庭文件顯示麥金西因其跨性別身份而與岳父母有積怨。

麥金西2025年12月申請限制令，他在提交給法庭的文件中，指控妻子曾在2013年用平底鑊打他，又指在2010年自己從女性轉為男性的其中一次手術，妻子曾動手企圖拔掉他身上的醫療管線。

他同時指控岳父母因他的跨性別身份而不當對待他，包括在一次他為兒子試穿裙子後，岳母斥他和兒子是「變態」和「怪物」。他又指控岳父在2010年他雙乳切除手術後的恢復期間，拳打他的胸口。

2026年9月26日，美國《紐約時報》遊戲部門高層麥金西（Jonathan McKinsey）在加州遭槍殺。圖為死者麥金西。（linkedin截圖）

在麥金西申請限制令前，他的妻子於2025年10月也有申請限制令，指控麥金西在一次爭吵中抓住她的前臂導致她受傷，她又指控麥金西曾打6歲兒子，及在情感上虐待（emotionally abusing）她的母親。

《紐約時報》發言人確認，麥金西是該報遊戲部門的工程總監，他於2023年加入《紐約時報》前，曾就職於多間科技公司。