美軍明日全面撤出伊拉克 結束23年駐軍任務 路透：或對伊朗有利
撰文：劉耀洋
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美軍將於9月30日撤出其駐伊拉克的最後基地，正式結束美國自2003年伊拉克戰爭，在當地的駐軍任務。路透社引述安全專家指，這或會有利伊朗及其在伊拉克盟友奪得戰略利益。
路透社28日報道，這項全面撤軍計劃於2024年、時任美國總統拜登（Joe Biden）的任內達成，但在特朗普（Donald Trump）政府對伊朗發動戰爭的這段時期執行。
伊拉克安全分析師Jasim al-Bahadli表示，美國全面撤出伊拉克，多年來制衡伊朗在伊拉克影響力的軍事存在將不復存在。特朗普政府2020年就曾在當地發動空襲，成功刺殺伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。
Jasim al-Bahadli預測，親伊朗伊拉克民兵組織或會把美軍撤離描繪成自身的勝利，並尋求將此轉化為實質的政治或軍事影響力。
伊朗國會國家安全委員會副主席穆卡達姆（Amir Hayat Moqaddam）28日表示，伊朗歡迎美國撤離伊拉克甚至整個中東地區，認為伊拉克未來將迎來持久安全。
有伊拉克安全官員及當地部份遜尼派勢力擔心，美國貿然撤離會造成權力真空，甚至促使極端組織ISIS死灰復燃。
美軍2003年入侵伊拉克推翻遜尼派的薩達姆（Saddam Hussein）政權後，扶植什葉派新政府並長期駐軍當地，直到2011年底才撤軍。然而由於ISIS崛起，美國等多國部隊於三年後重返伊拉克，並於2017年成功擊敗該極端組織。
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