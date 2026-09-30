金與正斥韓國自導自演地雷事件　警告若開槍將報復打擊

朝鮮勞動黨中央委員會部長金與正9月29日發表談話，指近日南部邊境地雷爆炸事件是韓國軍方「自導自演」，警告若韓國軍方向朝方軍人實際開槍射擊，朝軍邊防部隊將立即實施「毫不留情的報復打擊」。



朝中社報道，金與正在題為《挑釁的肇事者必須為自導自演劇付出代價做好思想準備》的談話中稱，9月21日地雷爆炸發生時，朝方已預料首爾精心編排的劇本，並識破韓國軍方正自編自演的鬧劇。

朝鮮領導人金正恩和妹妹金與正。（Reuters）

她將事件與十多年前的「木盒地雷事件」相提並論，指韓國軍方炮製毫無根據的結果，為向朝方發起政治軍事挑釁提供「正當名分」。

金與正強調，朝方軍人從來沒有越過邊界線，韓國軍方所稱「越線」是「蓄謀已久的無理取鬧」。她指從8月起，敵人日復一日進行警示廣播和警示射擊，嚴重威脅朝方軍人人身安全。

她警告：「哪怕是一發子彈落到我方領土，就會有很多的麻煩找上門來。」又指若韓國軍方向進行邊境加固工程的朝方軍人實際開槍射擊而非警示射擊，朝軍邊防部隊將立即實施毫不留情的報復打擊。

金與正表示，有關應對行動指針已下達至邊防部隊，朝軍決定向近期挑釁頻發的韓國軍第3軍第21步兵師非軍事區增派戰術反擊手段。

她最後警告韓國軍方「多一些理性思考，好好兒權衡得失」，稱首爾自導自演的一齣爛戲不會有好結果，一切後果責任將完全由策劃挑釁的當事人承擔。