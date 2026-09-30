杜拜航空一赴以色列客機發緊急訊號　以媒：政府研判或屬試圖恐襲

以色列傳媒9月30日報道，杜拜航空（flydubai，又譯迪拜航空）一班從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的航機曾發出緊急訊號，客機並改變航向，一度爆出「劫機疑雲」，以色列出動戰機緊急升空。以色列總理辦公室發言人最初指，並非劫機事件，但之後隨著調查進行，以媒報道，以色列研判傾向認為這可能是一宗未遂的恐怖襲擊。



客機目前緊急降落在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk）的機場。杜拜航空隨後表示，航班在飛行途中發生「事件」，現時客機已降落，所有乘客安全。兩名機師則受傷送院。

《以色列時報》、路透社等媒體起初引述來自以色列方面的消息人士指，航機發出緊急訊號的事件，相信是由航班上機師之間的「爭執」引發。路透社指，在機師之間發生肢體衝突後，緊急訊號發出，未知機師是否蓄意發出該訊號。

隨著更多機上乘客的說法流出、政府展開調查，以色列傳媒引述一位匿名官員指，其中一名機師正接受調查，即他是否曾試圖騎劫客機並將其墜毀。以色列第12頻道、Ynet等傳媒報道，以色列研判開始傾向認為這是一宗未遂的恐怖襲擊，目前未有定論。

杜拜航空的客機圖片，此為示意圖（X@flydubai）

該航班編號為FZ1073，機上有約174名乘客。

《以色列時報》指，根據航班追蹤數據，該客機先發出「7700」代碼，即國際緊急訊號，隨後不久，該機又發出7500代碼，由於該代碼意思為遭遇劫機或非法干擾，引發是否發生劫機事件的疑慮。

以色列總理辦公室表示情況已受控，正採取一切措施，確保以色列籍乘客安全回國。

以色列10月27日將舉行大選，該國正提高警戒，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月29日表示，有跡象表明可能在大選前對以色列發動襲擊，惟未有進一步說明相關具體情況。

以色列總理內塔尼亞胡指情況已受控：