杜拜航空飛以色列客機驚魂　以媒：當局調查機師是否想墜毀飛機

杜拜航空（flydubai，又譯迪拜航空）9月30日一班從杜拜（Dubai）飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）、航班編號為FZ1073的客機發出緊急訊號，並改變航向，最終降落在沙特阿拉伯。

雖然以色列政府在事後最初指並非劫機事件，但以色列傳媒引述一位匿名官員指，其中一名機師正接受調查，即他是否曾試圖騎劫客機並將其墜毀。



現場照片顯示，有乘客的衣服上沾有血跡：

《以色列時報》報道，一名以色列高級官員向第12頻道（Channel 12）稱，該航班避免了一場「極其嚴重的災難」。

報道引述該匿名官員指，其中一名機師正接受調查，因愈來愈有跡象表明，他可能曾想試圖控制飛機並將其墜毀。以媒Walla新聞網報道，遭調查的機師是阿曼人。

杜拜航空的客機圖片，此為示意圖（X@flydubai）

外媒較早前引述以色列方面的消息人士指，事件由機師之間「打架衝突」引起。有乘客向以色列傳媒講述，事發時聽到尖叫，有一名機師曾遭捅刀，「駕駛艙內有血」，部份乘客協助制服襲擊者。

追蹤航班數據顯示，該客機在沙特阿拉伯西北部上空時，曾在約29秒內由30,875英呎，降至16,750英呎，即下降約1.4萬英呎。客機其後發出緊急訊號。在訊號發出後，以色列出動戰機緊急升空。

2026年9月30日，杜拜航空客機突然改變航向，圖為其路線圖（Flightradar24.com/Handout via REUTERS）

該航班編號為FZ1073，機上有約174名乘客。客機目前緊急降落在沙特阿拉伯塔布克（Tabuk）的機場。杜拜航空隨後表示，航班在飛行途中發生「事件」，現時客機已降落，所有乘客安全。

航機一度發出「劫機」緊急訊號

《以色列時報》指，根據航班追蹤數據，該客機當時先發出「7700」代碼，即國際緊急訊號，隨後不久，該機又發出7500代碼，由於該代碼意思為遭遇劫機或非法干擾，引發是否發生劫機事件的疑慮，之後客機再轉回7700代碼。

以色列總理辦公室表示情況已受控，正採取一切措施，確保以色列籍乘客安全回國。