內地男胃痛醫生診斷為胃癌手術切全胃　化驗結果竟「沒有癌細胞」

內地驚傳離譜醫療糾紛！家住武漢市的吳姓男子因胃痛送醫，醫生診斷為胃癌，動了手術切除胃，沒想到化驗結果竟然沒有癌細胞，讓他傻眼。



據陸媒報導，吳男回憶當天他因為胃痛到直不起腰，被家人緊急送醫。原本初步檢查為胃潰瘍，醫生為了進一步確診，安排了胃鏡檢查。

武漢一名男子被誤診胃癌，整個胃被切掉。（荔視頻截圖）

胃痛被誤當胃癌全胃切除 男事主：當時整個人都傻了▼▼▼

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當時醫院建議他住院治療，但吳男妻子是另一家醫院的護士，拿著他的檢查報告請一名胃腸科教授幫忙看看，不料該名教授懷疑是胃癌。在家人勸說下，吳男轉院治療。

第二間醫院的主治醫生無視原醫院的組織切片檢查結果報告單上寫明「未見癌細胞」，仍堅持胃癌的懷疑，建議手術切除吳師傅四分之三的胃。

手術做了四個小時後，護士出來告訴家屬，因為懷疑胃癌，手術方案從切除四分之三胃，變成了全胃切除。

更離譜的是，7天後他們才知道，手術後的檢驗結果，切掉的整個胃和15個淋巴組織，都沒有檢查出癌細胞。

得知真相的吳男氣炸，明明不是胃癌，但是整個胃都被切除了，吳先生認定這是醫療事故。但當事醫院不認同，雙方協商無果。

最終經專業司法鑑定聽證，得出明確結論：當事醫院有明顯醫療過失，對本次損害後果負60%主要責任。

最終，法院判決醫院方賠償吳先生醫療費、殘障賠償金，營養費、護理費等，賠償的損失為201,083元人民幣，另外還需付2萬人民幣的精神損害賠償。

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