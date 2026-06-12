貴州19歲女生嘔吐入院　6小時後猝死　醫生曾冷回｢藥效沒那麼快｣

1月22日，貴州錦屏縣一名19歲女生敏敏（小名）因腹瀉、嘔吐等，到錦屏縣人民醫院治療，約6小時後經搶救無效離世。後經鑑定，敏敏符合因病毒性心肌炎導致死亡，醫院存在醫療過錯。事發數月，賠償事宜仍未有進展。敏敏的母親龍鳳平表示，「（我希望）盡快把這事處理了，還我女兒一個公道。」



因腹瀉嘔吐入院 6小時後因病毒性心肌炎死亡

內媒《紅星新聞》報道，龍鳳平介紹，19歲的女兒敏敏正在貴陽某學校念大一。今年1月22日凌晨，女兒因身體不適，她將女兒送至錦屏縣人民醫院急診科就診。入院前，女兒出現腹瀉、嘔吐等症狀。據醫院病曆記載，敏敏於當日0時48分就診，醫生診斷為急性腸胃炎、痛經。

敏敏。（紅星新聞）

龍鳳平稱，醫生開藥後，女兒在醫院接受輸液治療，總共輸了3瓶。中途，女兒說心慌想吐，醫生未經檢查就開了治療嘔吐的注射針劑。後來，女兒稱「想吐又吐不出來」，4時許，她又去問醫生，得到回覆「藥效哪有那麼快啊」。

約4時10分，敏敏輸液結束後，因身體發熱，想解開外衣。龍鳳平準備去給女兒脫衣服時，女兒卻突然意識不清，直接摔下床。據其提供的病歷等資料顯示，4時24分，敏敏突發意識喪失，跌倒於床邊，4時26分轉至搶救室。後經搶救無效，於6時42分宣告死亡。

據龍鳳平提供的司法鑑定意見書，3月2日，司法鑑定機構出具鑑定意見，敏敏符合因患病毒性心肌炎導致死亡。5月18日，家屬和醫院共同委託的鑑定機構出具鑑定意見：錦屏縣人民醫院對敏敏的醫療行為存在醫療過錯，醫療行為與敏敏損害後果「死亡」之間存在一定的因果關係，過錯系同等原因（原因力大小），醫療過錯參與程度45%至55%（建議50%）。

鑑定機構出具的鑑定意見書顯示，錦屏縣人民醫院對敏敏的醫療行為存在醫療過錯。（紅星新聞）

事發數月未有處理結果 院方：需有第三方組織調解

龍鳳平稱，「鑑定時，醫院負責人還對我說『絕不推卸責任，結果出來了，該怎麼賠就怎麼賠』。」然而，4月，她將女兒的遺體安葬，拿到鑒定報告後，其代理律師和醫院聯係，院方表示不認可鑒定結果，事件遲遲未有進展。龍鳳平表示，希望醫院盡快處理好此事，還女兒一個公道。

敏敏（右）。（紅星新聞）

龍鳳平的代理律師表示，最初，醫院稱要對鑑定結果進行申訴，後又稱「要開會之後再給方案」。直到6月10日，醫務科相關負責人打電話給他，讓他們聯繫衛健局。家屬認為，醫院在拖延解決的行為。6月11日，該負責人解釋，醫院很重視此事，「因為涉及醫療保險的問題，必須要有第三方來組織調解，醫療保險的機構也要參與其中。」他還表示，如溝通不了，家屬也可以走司法程序。

據錦屏縣衛健局相關負責人介紹，他們曾建議醫患雙方做醫療損害鑑定。鑒定結果出來後，醫院聯繫家屬代理律師，希望走法律訴訟途徑，後又表示，可到衛健局申請「走調解」。但目前，家屬方還未找衛健部門。