台45歲女割眼袋竟胃穿窿大量出血亡　醫美診所急救2小時才送醫院

45歲李姓女子日前至台南市1間醫美診所接受眼袋手術，施打麻醉後尚未動刀便突然全身不適；診所急救後轉送成大醫院，檢視發現胃部穿孔大量出血，住院11天仍於昨天（6日）拔喉不治，家屬質疑診所涉及醫療疏失，已對醫生及護士提出過失致死告訴，檢警相驗後預定8日解剖釐清死因。



台南市警第二分局南門派出所副所長張嘉勛今天表示，分局已依規定受理報案，並於昨天下午通知相關人員到案說明，全案詢問後依過失致死罪嫌移送偵辦；檢警昨天傍晚相驗，預定8日下午解剖，以確認李女死亡與相關醫療處置間是否具有因果關係。

受害者李姓女子相片。（聯合新聞網提供）

據了解，李姓女子未婚、有男朋友，從事地產代理業約3年，因愛漂亮過去就曾接受玻尿酸微整形療程；上月26日她自行騎車前往中西區大同路一家醫美診所，準備接受眼袋手術，卻在施打麻醉藥物後，尚未動手術前，便出現呼吸困難、臉部浮腫及全身不適等症狀，診所陳姓醫生趕緊急救。

死者家屬指控，陳姓醫生發現李女腹部腫脹後停止施打麻醉，但未立即送醫，而是在診所內以插鼻胃管等方式急救約2小時，因見狀況持續惡化，才撥打119電話將李女送往成大醫院；李女轉院後被發現胃部穿孔大出血，緊急手術後持續昏迷住院，於昨天清晨因器官衰竭不治拔管。

李女林姓表姊表示，李女過去腹部擦挫傷曾經縫合（未開刀），曾施打過麻醉劑，並未出現過敏反應，不認為是麻醉因素導致昏迷，質疑診所急救及送醫過程是否有疏失；李女從進入診所直到過世就未曾清醒，家屬昨天由李女弟弟對診所陳姓醫生及古姓護士提出過失致死告訴，希望透過司法調查釐清死因。

該診所委任律師施志遠協助向警方提供李女就醫過程、施打麻醉藥物劑量與急救方式等資料，主張醫療人員在過程中已善盡治療與急救的義務；檢警預定8日解剖釐清死因，全案相關責任仍待調查認定。

【相關文章】5歲童遭同學用鉛筆戳傷眼球 老師不送院反「塗豬油」致感染失明

+ 9

延伸閱讀：

悠仁親王20歲生日 日本年輕一輩皇位繼承人展開公務歷練

被黑心職場壓垮！正妹導遊轉戰成人界 前同事竟盯直播公開她真名

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】