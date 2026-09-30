亞運2026｜名古屋市長公開致歉：播錯國歌不可接受　認真吸取教訓

針對名古屋亞運會鬧出一系列烏龍事件，日本名古屋市長、組委代理會長廣澤一郎9月30日在新聞發布會上，向受影響的運動員及相關人員表達歉意。



先前在9月19日舉行的韓國隊對陣孟加拉隊男子曲棍球小組賽中，組委會出現播放朝鮮國歌而非韓國國歌的重大錯誤，當時韓國奧委會官員表示已收集證據提出抗議。廣澤一郎對此表示：「播放錯誤的國歌是絕對不可接受的。」

2026年9月18日，在男子曲棍球小組賽中，韓國隊對陣孟加拉隊，卻出現播錯朝鮮國歌的烏龍（影片截圖）

另外，廣澤一郎還提到運動員交通安排不當的問題，該問題自各國代表團陸續抵達日本以來頻頻出現，包括司機將運動員錯送比賽場地，官方接駁巴士遲到等，嚴重耽誤運動員熱身與備戰節奏。

廣澤一郎將一連串低級失誤歸因於多種因素，包括與各代表團溝通不足，表示將「認真反思」和「吸取教訓」。

2026年9月30日，日本名古屋市長、組委代理會長廣澤一郎針對名古屋亞運會鬧出一系列烏龍，向受影響的運動員及相關人員表達歉意。（影片截圖）

除上述失誤以外，選手亦投訴住宿安排混亂、床位太小、餐食份量少等後勤安排問題；羽毛球賽程更是被形容為「魔鬼級」，導致有運動員一日參加兩場比賽甚至三場比賽，被斥極其消耗運動員體力。