名古屋亞運再鬧烏龍　巴基斯坦男排被送錯場館　比賽推遲45分鐘

據法新社9月28日報道，愛知．名古屋亞運會期間，搭載巴基斯坦男子排球隊的官方大巴把球隊送錯了比賽場館，導致巴基斯坦隊對陣烏茲別克斯坦隊的小組賽被迫推遲45分鐘開賽。



據悉，該大巴本應前往名古屋東南方向的岡崎市體育館，卻誤將球隊送到約一小時車程外的另一座排球比賽場館。賽事官方公報稱：「因此，球隊抵達正確的比賽場地時已經遲到，我們不得不將比賽推遲45分鐘。」

巴基斯坦男排隊長穆拉德．傑漢（Murad Jehan）吐槽日本名古屋亞運會管理不善（微博＠觀察者網）

巴基斯坦男排被送錯場館，比賽推遲45分鐘：

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不過，儘管遭遇交通烏龍，巴基斯坦隊仍以3比0戰勝烏茲別克斯坦隊。

巴基斯坦男排隊長穆拉德．傑漢（Murad Jehan）在球隊大巴上通過Instagram視頻表達了不滿。他說：「這是日本在亞運會上又一次管理不善。我們有一場非常重要的比賽，可大巴司機卻不知道我們要去哪個體育館。」

他補充道：

我們對日本組織方太失望了。這種事不該發生，烏龍事件太多了！吃得不好也就罷了，現在連交通都有問題，亞運會的組織工作不應該這樣不靠譜。

報道指出，這一事件是本屆亞運會組織混亂的又一縮影。賽事組織方在住宿和交通服務方面已收到大量投訴，各參賽隊伍發現，大巴有時在錯誤的時間到達，甚至根本不來。

韓聯社9月15日披露，在男足D組韓國對陣卡塔爾的比賽前，組委會派出的兩輛接送大巴雙雙「迷路」，將兩隊都送到了名古屋瑞穗公園內的棒球場，而當天該棒球場並沒有亞運賽事安排。這導致兩隊比原計劃晚約30分鐘才抵達正確的賽場。當時賽場還下着大雨，球員們直到18時45分左右才得以熱身，嚴重壓縮了賽前準備時間。

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關於傑漢提到的飲食問題，泰國媒體《Khao Sod》也有報道。泰國台克球隊總教練雷瓦特在社交媒體上發布的視頻顯示，他的餐盤裏只有3塊雞肉、極少量配菜，以及半杯用紙杯裝的白飯或一小碗麪條；當他試圖多拿一份蔬菜時，還被工作人員制止。這位教練諷刺道：「他們只給了我一點點。」由於擔心場館午餐分量不足影響選手，泰國隊不得不自行額外安排餐食。

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