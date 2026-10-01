派拉蒙獲法院批准完成收購華納兄弟交易　美泰行政總裁任聯席CEO

美國法院周三批准派拉蒙（Paramount）完成以1,100億美元收購華納兄弟（Warner Bros）的交易，結束數月阻滯。派拉蒙同時宣布，美泰（Mattel）行政總裁克雷茲（Ynon Kreiz）將於10月5日加入，並在交易完成時出任聯席行政總裁，與主席兼行政總裁埃里森（David Ellison）共同負責日常運營及整合。派拉蒙期望合併可節省超過60億美元。



美國地區法官馬丁內斯-奧爾吉恩（Araceli Martínez-Olguín）批准與加州為首的12個州達成和解。根據和解條款，合併後的公司須在五年內每年在美國影院發行至少30部電影，並每年額外投入3億美元於美國製作。

若未達電影數量要求，公司或須出售美拉麥克斯（Miramax）。公司亦須為兩間公司的頻道分別談判基本有線電視協議，並成立記者董事會監督CBS新聞及CNN。

2026年1月13日，美國加州洛杉磯，圖為荷里活傳奇片商派拉蒙電影製片廠的標誌。（Reuters）

派拉蒙亦與美國編劇工會（WGA）達成反壟斷訴訟和解，同意向工會健康基金支付1,750萬美元，並在五年內維持CBS新聞的WGA人手水平。

克雷茲自2018年起擔任美泰行政總裁，將該玩具商的品牌轉化為電影、電視節目及遊戲，製作華納兄弟史上最高票房電影《芭比》（Barbie）。他此前曾在電視及數字媒體領域工作，聯合創辦Fox Kids Europe，並經營《老大哥》（Big Brother）製作公司Endemol，其後經營YouTube網絡Maker Studios，2014年售予迪士尼。