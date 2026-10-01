美伊據報對最新和解方案存分歧　魯比奧向伊朗代表團下「逐客令」

路透社9月30日引述一名非伊朗官員報道，美國和伊朗通過卡塔爾斡旋的間接談判暫未取得突破。雙方對最新和解方案所涉及的步驟大致達成共識，但在執行先後順序上仍有分歧。



報道指，伊朗上周在聯合國大會期間向美國提出一項為期7天的建立信任方案，包括重新開放霍爾木茲海峽、恢復正常海上通行，並提出解除制裁、解凍資金等條件。

美媒Axios周三報道，一名美國官員及另一名知情人士透露，在美伊談判受阻後，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在周一要求伊朗駐聯合國代表團立即離開美國。儘管伊朗代表團本就可能很快離開美國，但魯比奧此舉屬於罕見的外交斥責，也凸顯出在結束戰爭的斡旋遲遲沒有成果之際，美伊兩國之間根深蒂固的不信任。

2026年9月23日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在紐約會晤俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）後，向記者發表講話。（Reuters）

卡塔爾調解方此前試圖推動美伊外交取得突破，但進展甚微，雙方均不願讓步。 被要求離開紐約的伊朗官員包括伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）。 一名美國官員表示：「魯比奧當時要求伊朗代表團離開，稱他們已經逾期滯留。聯合國大會已經結束，他們該離開了。 」伊朗代表團數小時後前往機場，並於當地時間周二凌晨1時20分搭乘從紐約飛往多哈的航班。