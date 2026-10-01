泰國洪水已增至24死逾300萬人受災　1名中國公民於羅勇府遇難身亡

泰國政府9月30日表示，當地9月中旬以來的水災死亡人數已增至24人，曼谷及全國29個府合共有逾112萬戶、約319萬人受災，全國仍有約2,735.67 平方公里土地被淹。另外，中國駐泰國大使館同日證實，1名中國公民在水災中死亡。



泰國政府發言人伊卡蓬（Ekkapob Pianpises）周三表示，除南部外，全國大部分地區雨勢已經減弱，整體水情仍然可控，暫未出現新的洪水危機。當局預計，10月4日至6日北部及東北部雨勢將再度增強，或波及中部及曼谷，但暫不預計出現持續暴雨，當局已提醒居民考慮撤往庇護中心。

2026年9月28日，泰國曼谷，暴雨過後，一名女子在被洪水淹沒的垃圾堆旁趟水。（Reuters）

據新華社報道，經使館向羅勇府警方核實，當地道路積水嚴重、水流湍急，這名中國公民駕車途經某路段時，車輛被洪水沖入附近河道；警方全力搜救，翌日在河道內尋獲其遺體。使館已敦促泰方盡快查明真相、妥善保管遺體，並將為死者家屬赴泰處理善後提供協助。