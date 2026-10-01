英國5男涉圖恐襲美軍基地　貝安德：有跡象表明伊朗參與事件

英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近日前發生「重大事故」，當地警方逮捕5名涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動的英國男子。英國首相貝安德（Andy Burnham）9月30日表示，有確鑿跡象表明伊朗參與事件。



英國廣播公司（BBC）報道，貝安德周三表示；「有強烈跡象表明，伊朗參與了上週末在皇家空軍費爾福德基地發生的事件。」，但他未有透露更多細節。

當被問及為何嫌疑人獲准保釋時，貝安德指：「外界需要明白，所謂的『獲釋』並不像人們想像的那樣。這顯然是附帶了盡可能最嚴格的保釋條件的。有關部門正對此進行最嚴密的管控和最密切的監視，這一點我可以向你們保證。」

英國警方9月27日公布，英格蘭西南部美軍使用的皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近發生「重大事故」，5名男子涉嫌觸犯爆炸品罪及準備恐怖主義活動而被捕。圖為社交平台流傳疑犯被捕畫面。（X圖片）

特朗普此前就嫌疑人獲准保釋時在白宮表示，「我告訴你們，換作是我，我會說『不准保釋』。我很驚訝他們竟然放人了。我絕不會這麼做。」

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）回應英國首相的言論時稱，這位英國領導人「找錯了對象」。阿拉格齊稱，「我可以確認伊朗的看法：釋放那些為外國效力的所謂恐怖分子，這本身就說明了一切。」

據路透社報道，5名涉事男子均為二十多歲、居住在倫敦的英國公民，於周一獲准保釋，惟警方表示調查未完，正追查是否有代表外國政府的個人參與。